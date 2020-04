NOVI NASTAVAK SAPUNICE: Meghan Markle tvrdi da ju je princ William otjerao iz britanske kraljevske obitelji!

Autor: Iva Hanzen

Zašto su Meghan i Harry otišli iz britanske kraljevske obitelji, pitaju se i dalje mnogi iako je većina sklona zaključiti da je za sve ‘kriva’ Meghan. Doduše, i sama je Meghan priznala da nije bila sretna nakon što je ušla u novu obitelj te da joj se njihov način života nije sviđao od samog početka, iako ju je Harry pripremio na ono što ju čeka te joj je objasnio da joj neće biti lako. Ipak, mediji i fanovi para i dalje su u potrazi za konkretnim detaljima i uzrocima njezine nesretnosti.

Sada je pak, bar tako tvrdi tabloid ‘The Hollywood Gossip’, krivac za sve princ William. Navodno je Meghan gledala njegov brak s Kate Middleton koji djeluje izrazito skladno te je mislila da će i njoj to poći za rukom, ali na kraju je samo postala ljubomorna i još nesretnija. K tome, ne može prijeći preko toga što je William njoj i Harryju obećao da će uvijek biti uz njih, a na kraju ih je odbacio, dok je javna tajna to da William nije bio pobornik braka Harryja i Meghan, kao i to da su braća imala brojne nesuglasice nakon što je Harry oženio Meghan.

No, kada uzmemo u obzir da je Harry imao nesuglasice i s kraljicom Elizabetom, kao i s Kate Middleton zbog Meghan, kao i Meghaninu ideju da će upravo ona biti ta koja će promijeniti britansku kraljevsku obitelj jer kako je sama rekla: ‘Očekivala sam da će moja uloga u toj obitelji biti puno jača i veća’, pitamo se nije li ipak Meghan najviše pridonijela cijeloj situaciji s Megxitom.