(‘NO FILTER’ FOTO) NIVES CELZIJUS POZIRALA BEZ GRUDNJAKA: ‘Ajme meni nije mi dobro!’

Autor: Dnevno

Nives Celzijus i ovo ljeto uživa punim plućima, a kako se vidi i po fotografijama koje objavljuje na svom Instagram profilu, jasno je i da se potrudila kako bi njena figura osvanula u najboljem mogućem izdanju ovog ljeta.

Već nekoliko puta svoje je fanove počastila vrućim fotkama na kojima je pozirala potpuno gola, no uvijek je fotografirana iz kuta koji bi ipak puno toga ostavio maštu na volju ili, po nekim njenim fanovima, na muku.

I dok ju mnogi fanovi mole da konačno otkrije sve, Nives nastavlja golicati maštu, a ovaj je put to učinila pozirajući bez grudnjaka nasred ceste. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju je što je Nives naglasila da iste nisu provučene kroz neki filter, tako da – onako kako izgleda na fotkama, to je to, bez imalo uljepšavanja, tvrdi Nives.

Koliko su fotografijama očarani njeni fanovi dovoljno je jasno iz samih komentara i komplimenata kojima su ju obasuli. Naravno bilo je i onih koji se još uvijek ‘ne predaju’ pa su joj u komentarima pisali: ‘Digni ruke’, ‘ruke u vis’, ‘okreni se ta vidimo tu Majku prirodu’ i slično, kako bi ju potaknuli da u budućnosti možda otkrije mrvicu više.

“Ajme meni nije mi dobro”, “Carice”, “Predivna žena”, pisali su joj obožavatelji ispod fotografije koju možete pogledati u nastavku:

View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)







No, to nije jedina fotka na kojoj nije koristila filter. “Imaš celulit? Znam, savršena sam”, kratko je poručila Nives uz fotografiju na kojoj nije koristila filtere, pa je tako otkrila kako izgledaju njene noge bez filtera.

View this post on Instagram





A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Prije nekoliko dana Nives je oduševila još jednom fotografijom i to zbog poze u kojoj se fotografirala. Naime, Nives je pored bazena bila u sportskom izdanju, a svojim je fanovima otkrila da još uvijek može napraviti špagu, ali i kako održava fleksibilnost tijela.