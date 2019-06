Njen najdraži Srbin: Evo tko Jeleni Veljači odgaja kćer dok joj nema bivšeg muža!

Autor: Iva Hanzen

Iako više nisu u braku, Jelena Veljača i Dražen Čuček i dalje se odlično slažu i redovito druže, pogotovo kada je u pitanju njihova kćer. No, u zadnje vrijeme događa se nešto čudno. Premda ih se moglo vidjeti zajedno čak i na godišnjem odmoru, Draženovih fotografija na Jeleninom Instagram profilu sve je manje. Također, Jelenina kći Lena je uglavnom u društvu Jelene i Dražena, no sada se odgoju pridružio još jedan muškarac. Riječ je glumcu i producentu Ljubomiru Dorontiću od kojeg se Jelena nije odvajala tijekom boravka u Beogradu i koji ju u zadnje vrijeme sve češće posjećuje u Zagrebu. No, obično bi ih se viđalo samo tijekom večernjih izlazaka, a ne i u ovakvim obiteljskim prigodama.

Ljubomir odjednom sada sudjeluje u odgoju Jelenine kćeri pa je tako Jelena na svom Instagram profilu ponosno objavila fotografiju na kojoj se nalaze zgodni Srbin i malena Lena, pored koje je dodala status značajnog sadržaja: ‘Ono kad nam #beograd dođe u #zagreb pa jedemo čokoladu i ludujemo’ te je uz isti dodala hashtagove #goodday #tribe #family#friendsthatarefamily with @cokabroz#loveyourpeople #mojzagreb#daughterlove❤️ #thisisus#summerinthecity☀️. Zanimljivo je da je glumica i scenaristica iskoristila oznake ‘family’, odnosno obitelj i ‘thisisus’, odnosno ‘ovo smo mi’ jer kao da je bez srama priznala da je Ljubomir sada dio obitelji.

Da stvar bude bolja, oznaku ‘thisisus’ je također zalijepila preko Storyja s mora na koji je također dodala tekst: ‘You make everything pink’, odnosno ‘Uz tebe je sve ružičasto’. Zanimljivo je da na moru nije s Draženom, nego očito s Ljubomirom iako ga nije označila.