NIVES PONOVNO RAZBUDILA FANOVE: ‘Večeras ću te sanjati!’

View this post on Instagram

Nema odmora. Razgibavanje uvijek i u svakom trenutku, pa i u krevetu 💪😊 I da, znam. Imam ogromnu masnicu. Nitko me nije tukao. Zaradila sam ju na snimanju spota “Nova godina”… Tako je to kad mala trapavica pokusa biti divljakusa 😂🙈