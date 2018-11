NIVES CELZIJUS I DOBRA KREVETNA ZABAVA: Pogledajte o čemu je riječ!

Autor: dnevno.hr

Nives Celzijus na svom je Instagram profilu podijelila story, odnosno kratku priču od nekoliko sekundi u kojoj pozira u donjem vešu, a uz sliku je napisala “Dobra krevetna zabava..”. O čemu se radi možete saznati jedino ukoliko povučete sitnu strelicu koja se nalazi na fotografiji prema gore, a nakon toga se otvara YouTube kanal na kojem Nives čita knjigu Gola Istina u svom krevetu.

Nekome zvuči zanimljivo i znali su za to, no nekima se to i ne sviđa. Iako Nives svoje fanove često oduševi fotografijama na Instagramu, a oni joj vraćaju pozitivnim komentarima, no na priči je teško dokučiti kome se ova ideja čitanja u krevetu sviđa, a kome ne, jer komentari nisu vidljivi.