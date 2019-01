Nitko nije proslavio Novu tako dobro kao Jelena Veljača: Ovo je doček iz filmova

Ruku na srce – koliko novogodišnjih dočeka se sjećate i koliko ih je stvarno bilo spektakularno i ispunjeno ljubavlju? Sve je to nekako uvijek u magli alkohola, a čak i najbolja sjećanja već za koji mjesec izblijede jer zaista možda jest najviše bilo do alkoholnih para u zraku, a manje do toga da nam je stvarno bilo fantastično. Ali Jelena Veljača ovaj će doček sigurno pamtiti.

S obzirom na to da je u zadnje vrijeme zaista dosta izlazila, po raznim eventima, otvaranjima izložbi i općenito događajima koje je organizirala hrvatska modna i kulturna krema, Novu je godinu odlučila proslaviti sasvim intimno i to sa svojom kćerkicom. Otišle na su na Kopaonik, a riječ je o najvećem planinskom masivu u Srbiji, dok se jedan manji dio nalazi na Kosovu. Jelena je tamo uzela hotel koji je kao što vidite imao vrući bazen na otvorenom pa su se cure zabavaljale kao u filmu, a za potpuni blagdanski osjećaj, još je padao i snijeg. Zaista kao u filmu. Moment savršen i uistinu ispunjen ljubavlju.