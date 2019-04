Nina Badrić zapravo nije na Karibima, nego na privatnom otoku koji ima strašno zanimljivu priču! Ne može mu prići bilo tko!

Autor: Iva Hanzen

Kada spomenemo da se Nina Badrić trenutačno nalazi na Karibima, obično zamišljamo samo jedan otok, odnosno jednu lokaciju, no riječ je o nekoliko otoka. Tako je naša pjevačica tijekom svog boravka na ovom egzotičnom otočju zapravo promijenila nekoliko lokacija, a ona posljednja posebno je spektakularna jer je u privatnom vlasništvu. Prvo je bila na otoku Sveti Bartolomej, odnosno Saint Barthélemy na kojem je glavna gospodarska aktivnost luksuzni turizam, no onda se prebacila na još luksuzniju destinaciju – otok Necker. On se nalazi u privatnom vlasništvu i to iznimno bogatog poduzetnika Richarda Bransona koji ovaj komadić raja zapravo ne koristi za svoje svrhe, nego ga uglavnom unajmljuje poznatim ličnostima. Tjedan dana na otoku Necker košta 300.000 dolara, što očigledno posjeduju Aleksandra i Andrej Meljničenko koji su Ninu pozvali da im se pridruži na njihovom putovanju Karibima. Aleks i Andrej su inače najbolji prijatelji s Victoriom i Davidom Beckhamom koji također obožavaju otok Necker je je izuzetno sakriven od očiju javnosti.

Inače, Bransonova agencija Virgin koja organizira izlete u svemir za svoje je goste izradila i podvodni zrakoplov, a osim njega možete iznajmiti i jahtu od 32 metra na kojoj se može jedriti ako ste voljni platiti 88.000 dolara na tjedan te kuću koja se iznajmljuje za 60.000 eura po noći. Ova kuća sagrađena je još 1979., što joj svakako daje na autentičnosti, premda je prije nekoliko godina izgorjela do temelja, no to nije prestavilo značajan gubitak za Bransona. Kuća je obnovljena i jednako je luksuzna kao i njezina prethodnica – ima devet soba, spa centar i teniske terene, a tu su naravno i prekrasan pogled na ocean te velika pješčana plaža. Zanimljivo je da je glumica Kate Winslet boravila na otoku kada je kuća zapaljena i tada je pomogla u spašavanju majke Richarda Bransona iz goruće kuće, što ju je na kraju dovelo do toga da se zbliži s Bransonovim nećakom Nedom Rocknrollom, koji joj je u međuvremenu postao suprug i s kojim sada ima troje djece.

No, Kate Winslet nije jedina kojoj je otok Necker promijenio život. Toliko se sviđa slavnima da su ga dosad već posjetila najveća showbiz imena poput Oprah, Mariah Carey, princeze Diane, Rolling Stonesa i Billa Gatesa, da nabrojimo samo neke od gostiju.

Inače, prije nije bilo tako uobičajeno da neka osoba posjeduje otok, ali Branson je bio toliko inspiriran činjenicom da je brodovlasnik Aristoteles Onassis šezdesetih kupio otok Skorpios u Jonskom moru na kojem se vjenčao s Jackie Kennedy, da ga je morao imati, a sad otoke posjeduju i mnoge pjevače i glumačke zvijezde poput Shakire, Nicolas Cagea i Johnnyha Deppa.