Nina Badrić u zagrljaju najpoželjnijega sprskog neženje! Jaaako je zgodan i megauspješan!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić u Beogradu se pojavila u zagrljaju srpskoga manekena Boška Jakovljevića, a to je očito bila posebna noć za nju jer je fotografiju s ovim ljepotanom stavila na svoj Instagram i pritom ga označila. To nas je iznenadilo jer, premda u posljednje vrijeme na njezinu Instagramu niču fotografije u muškom društvu, rijetko kojeg muškarca označi imenom i prezimenom.

S druge strane, ovako naočitim muškarcem svaka bi se žena pohvalila, a i mi moramo primijetiti da se Boško, iako je ozbiljno na pragu 50-e, odlično drži. No, osim što je zgodan, izuzetno je uspješan, pa se, uz manekenstvo, bavi i voditeljskim poslom te dizajnom odjeće. Vodioje i uređivao mnoge značajne emisije na srpskim televizijama, a kreirao je i odjeću za eurovizijski nastup Marka Kona i Milana Nikolića u Moskvi te za beogradski koncert Zdravka Čolića 2001. godine. Okušao se i kao koreograf, a pokušao je zaploviti i glazbenim vodama. Uza sve to, Boško je jedan od najpoželjnijih srpskih neženja i iznimno je odlučan u namjeri da se ne ženi, a javno je izjavio i da ne planira imati djecu jer smatra da je djetetu potrebno mnogo više nego što mu on, zbog svojih poslovnih obaveza, može pružiti. Kada se sve uzme u obzir, zvuči kao savršen muškarac – zgodan, uspješan i gotovo nedostižan, ali, eto, naša Nina ga je uspjela privući u zagrljaj.