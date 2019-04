Nina Badrić u prisnom zagrljaju s mnogo starijim muškarcem: No, on nije jedini bogataš koji pleše oko nje na Karibima

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić i dalje se nalazi na odmoru na Karibima sa svojom bliskom prijateljicom, srpskom ljepoticom Aleksandrom i njezinim suprugom ruskim bogatašem Andrejom Meljinčenkom. Aleksandra i Andrej naviknuti su na ekstravagantan život prepun raskoši, luksuznih domova, jahti, privatnih aviona i skupe odjeće, a podsjetimo imaju palaču na vodi vrijednu 225 milijuna funti te stanove u Londonu, Moskvi, Beogradu i New Yorku. Kada k tome uzmemo u obzir da su im najbolji prijatelji Abramovići i Beckhami, možemo samo zaključiti da se druže isključivo s elitom. Tako su se bogatom paru i našoj pjevačici na odmoru pridružili Andrejevi prijatelji s kojima se Nina izuzetno zbližila. Riječ je o dva starija muškarca, čak prilično starija od naše pjevačice s kojima je Nina očigledno ostvarila prisan odnos, a s jednim je čak sjedila iznimno blisko, pritom mu stavivši ruku na koljeno.

Nakon fotografije sa simpatičnim gospodinom u šarenim hlačama, jedna je obožavateljica komentirala kako je on odličan izbor partnera, a nakon fotografije na kojoj se nalazi s drugim markantnim sijedim gospodinom bilo je još više komentara. Neki od njih bili su sljedećeg sadržaja: ‘Bravo mačko’, ‘Predivni ste zajedno’ i ‘Poljubi Čedu’ jer su mnogi na fotografiji prepoznali srpskog političara Čedomira Jovanovića, no ne možemo sa 100%-tnom sigurnošću reći da je na fotografiji uistinu on, s obzirom na to da ga Nina nije označila. U svakom slučaju nam je drago da uživa u muškom društvu, što je oduševilo i fanove koji jedva čekaju da pjevačica nađe novog muškarca u svom životu, ne samo nakon prekida prošle godine, nego i nakon svih ljubavnih brodoloma koje je doživjela posljednja dva desetljeća. Tako je jedna obožavateljica napisala: ‘Da se nitko ne uvrijedi, ali evo ja Nini želim konačno muško u punom smislu riječi da joj se desi i da nađe svoju sreću.

Osim s ova dva markantna gospodina Nina je pozirala i s domaćim dečkima i to moramo primijetiti, prilično mlađahnim.