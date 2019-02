Nina Badrić u društvu nepoznatog muškarca uživala u ritualu u kojem je nikad ne bismo zamislili

Autor: Iva Hanzen

‘Samo da prepakiram kofere i eto nas u Sloveniji 😁👌🏻’ napisala je Nina Badrić pored fotografije na kojoj sjedi u travi s nepoznatim muškarcem. Pjevačica nas je oduševila svojom spontanošću i činjenicom da je, u izgleda vrlo luksuznom odijelu, koje je joj usput budi rečeno stoji sjajno, sasvim opušteno sjedila u travi i jela iz kartona. To možda ne bismo očekivali od neke pjevačke dive, ali Nina nas uvijek baci na koljena svojom jednostavnošću.

Sudeći po širom osmjehu na njezinom licu, pjevačica je uživala u neplaniranom pikniku na travi, kao i društvu muškarca na slici. No, pretpostavljamo da je riječ o nekom iz njenog teama koji je prati na koncertima, a i s obzirom na to da ništa o dotičnom muškarcu nije rekla u statusu, izgleda da je to ipak samo tip iz teama, a ne netko za koga se romantično zanima. Doduše, moramo primijetiti da Ninu muškarci obožavaju u zadnje vrijeme. Non – stop je okružena njihovim društvom, a i često na svoj Instagram stavi fotografije s muškim prijateljima, uglavnom glumcima i pjevačima. Izgleda da je Nina s godinama sve veća zavodnica.