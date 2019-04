Nina Badrić pokazala koji kilogram viška u kupaćem kostimu, no fanovi svejedno oduševljeni! ‘Divne grudi, pica i pol’

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić još se nalazi na odmoru na Karibima, a nakon brojnih fotografija prekrasne prirode uslijedile su i one same Nine i u to u kupaćem kostimu. Ne možemo reći kako nismo primijetili koji kilogram viška, prema standardima koji vrijede u modnom i celebrity svijetu, no divno nam je da je pjevačica bez ikakvih kompleksa pokazala tijelo, a s tim su se složili i njezini obožavatelji koji su jednoglasno zaključili da bi ovako trebala izgledati svaka prava žena.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. SYA 💙🐬🐠🏖🚤 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 21, 2019 u 1:23 PDT

Kako bi joj odali podršku nakon fotografije u kupaćem kostimu, fanovi su ispod iste pisali komentare poput: ‘Žena od krvi i mesa👌👌👌 top!!!, ‘Ma Nina…super si…znaš ono: gospođo, dobro izgledate za svoje godine! Odgovor: mala…,ja dobro izgledam i za tvoje godine! 😊😉’, ‘Wow! Hot🔥🔥’, ‘Bravo Nina! Žena za sva vremena! Ljubim 😘’, ‘Komad🔥’, ‘Ideeeš!!🔥🔥Koja zgodnica😍😍😍🙌’, ‘Bomba!🔥🔥🔥’, ‘Ljepotica si slatka jako lijepa i zgodna žena, odličan kupaći kostim, divne grudi, savršeno tijelo’ i ‘Pica i pol’.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. 🙏🏻🍀💙 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 19, 2019 u 8:18 PDT