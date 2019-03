Nina Badrić objavila emotivnu fotografiju majke i sestre! Majci uputila snažne riječi!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić nikad do sad na svom Instagram profilu nije objavila fotografiju majke pa je ovo uistinu ekskluzivna prilika da ju vidimo. Pritom je u Story formatu objavila fotografiju sestre Sunčice i njezinog sina, no Sunčicu, a pogotovo nećake obožava stavljati na Instagram pa smo se na to već naviknuli. To nas naravno svaki put raznježi, ali fotografija s majkom nas je posebno ostavila bez riječi. Pored nje je pjevačica napisala snažne riječi: Moja snaga moj život ❤️#mama.

View this post on Instagram Moja snaga moj život ❤️ #mama A post shared by Nina Badric (@badrich) on Feb 28, 2019 at 4:58am PST

Pustili smo suzu, a isto su učinili i Ninini fanovi koji su ostavili brojne oduševljene komentare poput: ‘ Super je ta tvoja mama, imala sam je prilike upoznati kad sam s tvojom sekom išla u 1.osnovne, onda mi je ona sva uzbuđena pričala kako je vama trima kupila svakoj sat (onda su se furali oni tanki i u boji), davno je to bilo jako, ali nisam zaboravila ❤❤’, ‘MAMA… Jedna i jedina… Nosi te 9 mjeseci ispod srca, svaku suzu briše, svaku nevolju makne, drži ti ruku i čisti put kad ni neznaš da to radi, u pogledu zna sve sto osjećaš, uvik je u milimetru pored tebe, a može bit kilometrima daleko…samo je jedna MAMA 💕’, ‘Predivne rići, Nina dok god ju imaš pored sebe, dite si. Govori joj svaki dan koliko ju puno voliš, upijaj njen glas, jednog dana poželjeljet ćeš ju zazvati….. Mama, a nje neće biti…. Nećeš joj moći reći da ju voliš, a srce će ti plakati. Iskoristi, dušo, svaku sekundu i pokaži joj koliko ju voliš. Mama je samo jedna, jedina💕duša tvoje duše🍀srce, srca tvoga… uhhhhh😪🦋🌟❤️’ i ‘Jedna je mater ❤️ ljubav najveća na svijetu ❤️💕’.