Nije ni čudo da Žanamari ima savršen trbuh kada jede OVO! Nakon ove dijete imat će još bolje trbušnjake!

Autor: Iva Hanzen

Top fitness treneri će reći da se trbušnjaci rade u kuhinji, što bi značilo da sate možete trošiti u teretani, obliveni znojem, no ako ovu aktivnost ne prati pravilna prehrana ništa od trbuha kakav imaju Jennifer Lopez ili naša Žanamari. Da, treninzi će skinuti suvišno salo, no ispod sala jedino mogu izniknuti trbušnjaci dobiveni uravnoteženom prehranom, a ne junk foodom. Naša pjevačica tako zna da je preduvjet savršene linije izbalansirana prehrana. Ona doduše ne kuha svaki dan, osim ako se ne radi o hrani koju priprema za svoju kćerkicu Gabi, no izrazito pazi na kombinaciju sastojaka.

Tako je u jednom intervjuu priznala: ‘Osobno jedem samo kad stignem, i uglavnom vani, ili doma nešto na brzinu, sendvič, posni sir, salatu…’, a sada nam je otkrila kako izgleda jedan njezin tipičan obrok. Na Instagramu je objavila Story na kojem se nalaze posni sir i grožđice te je ujedno pitala svoje fanove što misle o ovoj kombinaciji.

Što se pak tiče obroka koje pjevačica jede vani, trenutačno su to samo kombinacije mesa i povrća s obzirom na to da je na keto dijeti. Tako je netom prije ovog Storyja objavila fotografiju iz restorana pored koje je napisala: ‘Ovih sam dana na keto dijeti pa sam ipak naručila ‘samo’ meso i povrće…’.

Podsjetimo, ketogena ili keto dijeta je ona koja podrazumijeva unos malo (ili niti malo) ugljikohidrata i velike količine masti. Ako prakticirate ovu dijetu, od ukupnog unosa kalorija koje dnevno unesete, 75% se mora odnositi na masti, 20% na proteine i samo 5% na ugljikohidrate. Smanjen unos ugljikohidrata metabolizam dovodi u stanje koje se naziva ketoza, a kada se to dogodi, tijelo postaje nevjerojatno učinkovito u sagorijevanju masti za energiju.

S obzirom na to da Žanamari već sad ima savršen trbuh, pitamo se kako će tek izgledati nakon ove dijete.