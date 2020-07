NIJE MOGLA ČUVATI OVU TAJNU: Kate Middleton je imala spontani! Charlesova supruga Camilla samo dodala ulje na vatru!

Autor: Iva Hanzen

Kate Middleton i princ William danas su možda sretni roditelji troje djece – sedmogodišnjeg princa Georgea, petogodišnje princeze Charlotte i dvogodišnjeg princa Louisa, no Kate je na početku imala ozbiljnih problema sa začećem. Tako portal ibtimes.com piše da je Kate imala spontani pobačaj prije princa Georgea, čime su potvrđeni natpisi koji su kolali još prije rođenja danas sedmogodišnjeg princa.

Naime, tad se pisalo kako je Kate pod ogromnim pritiskom da rodi jer bi u protivnom uvrijedila tradiciju koja traje već 200 godina na britanskom dvoru. S obzirom na to da Kate nije bila u stanju utjecati na to hoće li uvrijediti ovu tradiciju ili ne jer je to biološki nemoguće, nije ni čudo da se na početku mučila s time da zatrudni. Ženama pod stresom je izuzetno teško ostati u drugom stanju i iznijeti trudnoću, pogotovo bez posljedica na dijete, a k tome statistike govore da 30 posto svih trudnoća uglavnom završi spontanim pobačajem. U svakom slučaju, samozatajna Kate je tada strogo šutila o svom iskustvu spontanog pobađaja, no to nije spriječilo suprugu princa Charlesa, Camillu Parker Bowles da okolo priča kako je Kate nesposobna zatrudnjeti.

Govorkanja bi sigurno nastala i bez Camilline pomoći jer se od Kate očekivalo da odmah po ulasku u brak s Williamom 2011. godine zatrudni, a ona je rodila tek nakon dvije godine braka. Doduše, s obzirom na toliki pritisak, još je ostala u drugom stanju u rekordnom roku, a da je spontani pobačaj htjela sakriti, to svakako vjerujemo, jer je ovo teška i bolna tema za svaku ženu, a kamoli onu koja je s javnošću prisiljena dijeliti svaki komadić svog života, odnosno kako je to bez imalo dlake na jeziku zaključila socijalna radnica Jade Worthington:

‘Je li od javnog interesa u kojem je stadiju izašao embrij iz vojvotkinjine maternice? Nije. Kate i William imaju potpuno pravu zadržati za sebe informaciju o spontanom pobačaju ako je do njega u bilo kojem trenutku došlo’.