Neven Ciganović otkriva PRAVI RAZLOG zašto je styling Mije Negovetić izazvao toliku kontroverzu! Nitko ne priča o OVOME!

Autor: Iva Hanzen

Mlada pjevačica Mia Negovetić glavna je tema već danima zbog stylinga koji je imala na Dori. Stilist Marko Grubnić posebno se obrušio na Mijine naočale te je pokrenuo lavinu komentara na račun njezinog izgleda. Dok jedni tako tvrde da Mija nije smjela nositi naočale za potrebe ovog nastupa, drugi tvrde da je to njezino pravo te da je postala žrtvom diskriminacije.

U svakom slučaju, Mijine naočale potaknule su pravu kontroverzu. Na cijelu priču, svoj je komentar dao i stilist Neven Ciganović, i to putem svog Facebok profila.

Neven je objavio kolaž, sastavljen od dvije fotografije, na kojem možemo vidjeti Miju kako nastupa na Zagrebačkom festivalu te je uz njega napisao sljedeći status:

‘Što ste se svi uzvrpoljili što su neke moje kolege izjavile da im se ne sviđa Mijin styling i da su dioptrijske očale potpuno nepotrebne kad postoje leće. Ja se u potpunosti slažem sa njima, jer oni su kometirali njezin styling na Dori, i smatram da su te štreberske očale bile potpuno namjenske uz taj infantilni školarka styling, samo me čudi da joj još nisu i onaj aparatić za zube stavili.

Oni koji još izlaze po klubovima znaju kako danas izgledaju cure od 17 godina, a za to je najbolji primjer ona druga mlada 16ogodišnjakinja Đana koja je također nastupala na Dori, u polutransparentnom triko-bodyju u stilu J Lo za sirotinju.

Ja vjerujem da i Mia jedva čeka da se riješi tih ”štreberskih” očala za koje joj je neko savjetovao da ih treba nositi na Dori da je što veći broj gledatelja poveže sa onom 12godišnjom curicom gromkog glasa koja je pjevala našu himnu na obilježavanju 20 godina Oluje.

A to mogu potvrditi i ove fotke na kojima se vidi ta ista Mia prije samo dva mjeseca kad je nastupala na Zagrebačkom festivalu, očigledno bez očala, sva napirlitana make up-om i sa nakeljenim ovim jeftinim plastičnim noktima iz dm-a!‼️👿’

S obzirom na to da je ova priča izazvala baš toliku kontroverzu, odlučili smo Nevena zamoliti da detaljno prokomentira svaki njezin detalj.

Što misliš zašto su nekim tvojim kolegama baš toliko zasmetale dioptrijske naočale Mie Negovetić? Zar je moguće da banalna stvar kao dioptrijske naočale mogu izazvati baš toliko kontroverzu?

Pa nije stvar samo dioptrijskih naočala, to se govorilo o njenom cijelom stylingu koji je bio potpuni promašaj. Dioptrijske naočale su bile te koje su se tu najviše istakle, i ne radi se o nekim lijepim dioptrijskim očalama, već pravim štreberskim nerd očalama kakve obično njezini vršnjaci ne mogu smisliti u tim svojim pubertetskim godinama.

Što misliš zašto su pak toliki ljudi napali ljude iz mode koji tvrde da dioptrijskim naočalama nije mjesto na pozornici? Je li to iz neke solidarnosti ili zbog toga što se danas svi osjećaju prozvanima da daju svoj osvrt na neki događaj?

Pa ja sam se isto iznenadio što su se toliki ljudi našli napasti moje kolege radi takvih izjava o dioptrijskim naočalama, ali nekako mislim da se tu ipak radilo o netrpeljivosti prema nekim mojim kolegama koje su se tako izrazile, i onda se odmah nađu tu neki dušebrižnici koji su isto tako bili u pubertetu i da im je netko tada pomenuo da nose štreberske očale vjerojatno bi došlo do bunta, a danas ih ti isti furaju kao modni dodatak.

Što misliš zašto su Miji savjetovali da na Zagrebačkom festivalu ne nosi naočale i koji Mijin outfit ti je bio bolji? Onaj na Zagrebačkom festivalu ili onaj na Dori?

Što se pak tiče onog stylinga bez očala, napirlitana od make upa i sa nakeljenim plastičnim noktima iz dm-a, ja vjerujem da je to takva Mia kako se ona u ovim svojim zrelijim godinama i osjeća, i tu je ona htjela biti više drugačija nego li do sada. A za Doru su je sigurno savjetovali da treba izgledati infantilno poput školarke koja se zabavlja za vrijeme velikog odmora, te za takav look je bilo potrebno vratiti očale, jer ipak je Dora spektakl kojeg gleda jako velik broj ljudi i u takvom izdanju je ostala u sjećanju glasačima, dok je još kao 12-godišnjakinja pjevala hrvatsku himnu na obilježavanju 20 godina Oluje. Jer da su ju vidli napirlitanu ko na Zagrebačkom festivalu, mnogi je ne bi prepoznali i ne bi dobila toliki broj glasova. Osobno meni je draža ona Mia sa Zagrebačkog festivala, ne zato jer mi se njen styling svidio, već zato što se vidjelo da se ona bolje osjeća u nečem što joj nije nametnuto.

Spomenuo si i to kako se danas oblače srednjoškolke…Što je po tebi glavni problem kada govorimo o modnom izričaju jedne tipične srednjoškolke danas i tipične srednjoškolke prije primjerice 10 godina, kad još nije nastupila Kim Kardashian era i pretjerana seksualizacija srednjoškolskih djevojčica?

Pa svi oni koji još izlaze po klubovima znaju kako se te srednjoškolke sređuju, tu bude često i nekih vrlo oskudnih kombinacija, nose se štikle, brendirana odjeća….Osim što su takav pomalo ”droljasti” stil nametnule Kardashianke, te današnje školarke žele izgledati starije i zato jer, ja mislim da postoji, od kad smo u EU, i neki limit godina sa koliko možeš ići u određene klubove. Ali ja ne mislim da je to nešto što se pojavilo nedavno, pa i u moje vrijeme su cure uvijek željele izgledati starije i više sexy, takav trend datira još iz 80-ih, već u 70-ima iako je bio period oslobađanja ljubavi, ipak se znalo kad, gdje, s kim ideš van i morao si se vratiti u neki pristojan sat kući.

Doduše, kada gledamo unatrag nismo li uvijek seksualizirali srednjoškolske djevojčice? Sjetimo se samo spota Britney Spears za pjesmu ‘Baby one more time’ koji je lansiran prije 20 godina…

Svakako da jesmo seksualizirali taj pojam školarka looka, od Britney, pa i do nerd Katy Perry, pa mnogi muškarci vole da se njihove djevojke kostimiraju u školarke, a takav look je posebno popularan u Japanu i Koreji. A ona ružna strana svega toga je i sve veći porast pedofilije.

Misliš li onda da su time što su Miji savjetovali da nosi naočale htjeli od nje napraviti primjer dobre cure, za razliku od te neke hiperseksualizirane slike srednjoškolskih djevojčica kakvu imamo danas, koja je još seksualiziranija od doba Britney Spears?

Pa to sam i rekao, taj cjelokupni styling je bio namjenski, i od nje se htjelo napraviti fini pristojni curetak koji je ravno nakon nastave požurio na vjeronauk, nakon čega će svratiti u crkvu, i onda doma pišat pa spat. Ali to nije više ona, ona nije više curica već je djevojka. Pa molim vas, sjetite se samo Claudije Beni na Eurovizijskoj sceni, također je imala 17-18 godina, i nastupila je doslovno u badiću sa pareićem, golih nogu, i trbuha. Do tada, a i od tada je bila definitivno predstavnica jedne zemlje koja je na sebi imala najmanje odjeće, i koliko se sjećam nitko nije potezao pitanje njenog stylinga i da li je primjeren njenim godinama.

Misliš li da se dogodio svojevrsni paradoks…Primjerice, na internetu je pojam ‘porn’ najtraženiji pojam od svih, s tim da se u tom području najviše traži ‘teen porn’, odnosno istaživanja kažu da između 70 i 90 posto straight muškarca bira isključivo ‘teen porn’. Dakle, s jedne strane tražimo od srednjoškolki da izgledaju kao J.LO. i krivimo ih ako nisu dovoljno seksi, a s druge stane muškarce napaljuje kada srednjoškole u školskih uniformama i dioptrijskim naočalama imaju seksualne odnose s često duplo starijim muškarcima. Tko je tu lud?

Što se tiče tih istraživanja nimalo me ne iznenađuju, mi samo glumimo da smo puritanska i konzervativna zemlja,a sve više i više progovaramo o ”zabranjenim” temama, tipa što su nam fetishi, priča se o swingerskim partyjima, grupnjacima, sve je to u biti postalo normalno kad se priča u zatvorenim krugovima, ali ako se negdje na nekoj društvenoj mreži vodi rasprava o tim temama, svi će se rado priključiti i licemjerno kontra komentirati.

I za kraj, kakav look bi savjetovao Miji ako želi zablistati na pozornici?

Pa ja bih Miji preporučio da se odjeva onako kako misli da se treba odjevati, i da nosi isto što i njene vršnjakinje, jer jedino tako će se normalno razvijati i biti sretna. Za ovakvo razmišljanje mogu reći da imam i dobru podlogu jer sam davno radio s nekoć vrlo popularnom tinejdžericom Ivanom Brkić, i točno znam što tim djevojkama u tim godinama sve prolazi kroz glavu, i zato ih ne treba sputavati da budu ono što jesu jer vrlo lako postanu buntovne sve do trenutka dok se ne pronađu u nečem što ih ispunjava.