Neven Ciganović otkrio kakve je to ‘čarobne injekcije’ koristila Karleuša kako bi stala u haljinu Maje Šuput!

Autor: Iva Hanzen

Iskusnom modnom oku ništa ne može promaknuti pa tako slavnom stilistu Nevenu Ciganoviću nije promaknulo to da su se Maja Šuput i Jelena Karleuša pojavile u identičnom izdanju. Na Facebooku je potom objavio kolaž na kojem možete vidjeti srebrnu haljinu za kojom su poludjele ove dvije zvijezde te je uz isti napisao:

“Sjećate se ove kineske kiklje što ju je Šuput nosila u Listopadu prošle godine? Jučer je istu tu isfurala samoprozvana “La Diva”-Jelena Karleuša JK, koju kako tvrdi kopiraju Kardashianka i Beyonce!🙈 Navodno je Karleuša iskeširala čak 89.000 kuna za čarobne injekcije za mršavljenje kako bi nakon 3 mjeseca dijete napokon mogla stati u kiklju omiljene joj Hrvatske pjevačice.👩‍❤️‍👩”.

Zanimlo nas je kako je Neven saznao za Karleušine ‘čarobne injekcije’, ali i što mu je posebno grozno kod ove haljine. Također smo ga upitali što misli zašto ovakve dive kupuju jeftine kineske haljine, dok se pritom hvale kako kupuju isključivo odjeću s potpisom slavnim modnih brendova! Evo što nam je odgovorio:

“Za Karleušine ”čarobne” injekcije sam pročitao iz medija, gdje je ona ponovno ispalila težu glupost jer ne radi se o hormonalnim injekcijama, kako JK tvrdi, već inzulinskim injekcijama koje su iskreno štetne za zdravlje i koriste ih samo pretili ljudi, i naravno cijena im nije ni približno takva kakvu je bubnula JK, već puno, puno jeftinija. No, Diva je opet htjela obmanuti obožavatelje kako troši hrpu para na svoj izgled. Ako su to stvarno te inekcije koje koštaju toliko, što im nije ime spomenula.

Haljina mi i nije tako loša, ali takvu sam sad za vrijeme Božićnih rasprodaja viđao u svakom drugom dućanu u Importanne centru, te mi nije baš jasno što su u njoj tako posebno vidjele ove dvije pevaljke”.

Što se tiče trećeg pitanja, Neven misli sljedeće:

“Pa ja stvarno nemam ništa protiv te jeftine kineske robe, jer stvarno možete naći ama baš sve što si zamislite, čak to nije ni loša kvaliteta. Meni više ide na živce to što kad nose nešto s potpisom, to moraju istaknuti tagiranjem dizajnera, a kad je kineska roba, što ne tagiraju te kineske stranice od kuda naručuju krpe”.