Neven Ciganović oduševljen nastupom Nine Badrić u Areni, no podbacila je jednim modnim odabirom!

Autor: Iva Hanzen

Ako ste mislili da su Nina Badrić i Neven Ciganović zakleti neprijatelji, samo zato što su se svojedobno kratko medijski prepucavali, varate se. Doduše, Neven i dalje ne može prijeći preko nekih Ninih odjevnih kombinacija, no to ga nije spriječilo da uživa u koncertu žene čiju glazbu zapravo voli, baš kao i njezin stil. Štoviše, Nina i Neven su svojedobno surađivali, što nam je on otkrio u ovom intervjuu, u kojem između ostalog možete saznati sve o tome kako je Nina izgledala, ali i kako je bilo na njezinom velikom koncertu u Areni.

Kako to da si išao na Ninin koncert? Je li to bilo samo da vidiš njezine outfite ili ju i privatno slušaš doma?

Pa na koncert sam iskreno išao jer sam dobio gratis kartu. S obzirom na situaciju, ne čudi me da je u opticaju bilo toliko gratis karata. Da se razumijemo i drugi naši pjevači djele određen broj karata kako bi prividnom popunjenošću pokazali ili dokazali svoju popularnost. No, Nina je definitivno bila u nezavidnom položaju. Ipak, bez obzira i na to što sam kartu dobio, rado sam otišao na koncert, jer Ninu slušam od njenih početaka, mislim znamo se još od naših srednjoškolskih dana i muzikom je za naše podneblje uvijek bila korak, ako ne i dva ispred.

Nina je imala dva glavna outfita – Zigmanov crni kostim/odijelo i narančasto-crveno-šljokičasto odijelo, također Zigmanovo. Kako su ti se svidjeli?

S obzirom da sam i sam s Ninom surađivao kao njen stilista davno, normalno je da me je zanimalo u čemu će nastupiti na taj za nju veliki dan uoči koncerta u Areni. Nije me nimalo iznenadilo što je za koncert izabrala baš Zigmana s kojim dosta često radi, a koji dizajnira i za neke strane pjevačice sličnog glazbenog izričaja kao Ninin, ali i sličnih tjelesnih proporcija. Zigman bome zna dobro utegnuti i zategnuti gdje treba, a da na koncertu ne popucaš po šavovima. Tako je bilo i s prvim Nininim crnim pomalo sado mazo outfitom, koji je po meni bio pravi pogodak, stvarno joj je dobro stajao iako je izgledala kao da jedva dolazi do daha u njemu. Njenoj ženstvenoj putenosti odlično stoje korzeti, posebno kad se kao u slučaju crnog outfita pazi da se pokriju nešto špekastije ruke. Čak i hlače koje su bile također podesive vezicama su fino istaknule inače Nininu poveću, ali sexy prdu. Drugi outfit mi i nije bio baš nešto drag, jer je bio previše bapski i više stilu kojem je Nina inače naklonjena. Iako je i on bio korzetiran, resice koje su podsjećale na one resaste ukrase što su se nekoć stavljali na novogodišnje drvce su učinile da Nina u ovoj kombinaciji izgleda više spremna za cirkusku, nego li koncertnu Arenu.

Misliš li da su Nina i Zigman dobar spoj, s obzirom na to da ga i Indira fura, a ona i Nina imaju posve drugačiju vizualnu estetiku, odnosno Indira obožava taj look moderne ratnice, dok Nina više voli klasiku!

Pa definitivno mislim da su Nina i Zigman odličan spoj, jer kao što sam već rekao oni su do sad više puta dobro surađivali, a i Zigmanova vještina da u svoje minimalističke kostime upakira nečiji višak kilagrama je neupitna. Što se pak Indire i Zigmana tiče, tu njegovi ”kostimi”dobivaju sasvim drugačiji smisao,jer na Indiri oni gube svu ženstvenost i postaju kako vi kažete uniforme ”žena ratnica”. Ninu i Indiru jedino što možda veže su špek i čvarci, ali modni i glazbeni izričaj su im totalno različiti.

Kako ti je općenito bilo na koncertu?

Na koncertu je bilo lijepo i emotivno, iako sam ja očekivao malo veći spektakl, ali nije Nina Severina ni Brena da pleše cijeli koncert ili se spušta sa stropa. No, vokalno je nekoliko kopalja iznad njih kao i drugih jednako popularnih pjevačica. Posebno mi se svidjelo kako su neki Nininini hitovi dobili potpuno nove aranžmane pa su zaista zvučali svjetski.

Koncert su pohodile brojne slavne ličnosti poput Lane Jurčević, Luke Nižetića, Nevene Rendeli, Ljupke Gojić Mikić i Tatjane Dragović – jesi li sreo koga od njih i tko ti je od njih bio najbolje odjeven?

Nisam sreo apsolutno nikoga od tih poznatih ličnosti osim Lejle Filipović koja je kao i uvijek izgledala predivno,a ostale teško da sam mogao sresti jer se većina njih gužvala u VIP-u a, ja sam se ipak držao sa strane u kutu najviše tribine izoliran od sviju sa svojom zaštitnom maskom na licu.