Neven Ciganović: ‘Nisam mogao spavati zbog Indirinog izgleda’, a evo što misli o Nini Badrić i Rozgi na dodjeli nagrada MAC

U beogradskoj Štark Areni održana je svečana dodjela nagrada Music Awards Ceremony na kojoj su mnoge slavne dame, kako one hrvatske, tako i one srpske, plijenile pozornost svojom pojavom. I premda su sve oči bile uprte u ljepotice poput Nine Badrić, Indire, Jelene Rozge, Lejle Filipović i Jelene Karleuše, najviše je pogleda privukla pobjednica srpskog reality showa ‘Zadruga 2’ i pjevačica u usponu, Luna Đogani koja je izabrala haljinu u boji ciklame s poprilično dubokim dekolteom, toliko dubokim da njezine bujne grudi nisu mogle biti na mjestu. Kada smo kod izdanja srpskih pjevačica, svakako treba spomenuti i neobičnu narančastu haljinu Nataše Bekvalac, kao i činjenicu da se Aleksandra Radović na dodjeli pojavila u pidžami od satena.

Na račun kako naših, tako i srpskih pjevačica našalio se Neven Ciganović koji jedini nije imao dlake na jeziku prilikom komentiranja stylinga balkanskih ljepotica na svom Facebook i Instagram profilu. Naime, premda im svi volimo tepati kako izgledaju besprijekorno na crvenom tepihu, činjenica je da se i slavnim Hrvaticama i slavnim Srpkinjama da prigovoriti na račun njihovih odabira za svečane prigode. Tako mi primjerice, ne možemo prijeći preko toga da je snaha Lepe Brene, Aleksandra Prijović Živojinović iskombinirala potpuno krive čizme na svoju floralnu haljinu, dok se Neven našalio kako zbog Indirinog izgleda neće moći spavati. ‘Ja sinoć nisam mogao zaspati, e večeras bogme nećete ni vi!’, napisao je stilist na svom Facebook profilu uz kolaž na kojem s lijeve strane možemo vidjeti Indiru, a s desne lik Ursule iz crtića ‘Mala sirena’.

Što se pak tiče narančastih i crvenih oversize odabira srpskih pjevačica, i tu je Neven imao što za reći, a dobro se nasmijao i plavim umetcima za kosu, odnosno perikama za kojima su posegnule i naše i srpske pjevačice.

Stoga smo naprosto morali pitati Nevena par pitanja vezanih uz stylinge balkanskih diva na MAC-u.

Kako bi komentirao styling Hrvatica na MAC-u?

Što se tiče naših Hrvatica na toj manifestaciji, bilo je svega. Jedne su se stylinzima stopile s kolegicama iz regije, dok su druge definitivno iskakale i to nažalost ne u pozitivnom smislu. Recimo Indira koja je bila u kreaciji Matije Vujice je izgledala zastrašujuće, te me podsjetila na Ursulu iz Male sirene. Najbolje su izgledale one koje su ostale dosljedne sebi.

Kako bi komentirao styling Srpkinja na MAC-u?

Što se pak tiče srpskih dama, tu je bilo zaista svega, i vrlo malo dobrog ukusa. Većina se pokušavala isfuravati na neke postojeće trendove koji su već na zalasku, tipa oversize odjeća, koja je vrlo nezahvalna za kameru jer vas takav ”glomazni” komad odjeće jednostavno ”pojede”, tu prvenstveno mislim na one dame koje nemaju problema sa viškom kilograma. Druge su pak pretjerale u želji da izgledaju “posebno” pa su njihovi outfiti često graničili sa trashom. Vrlo je bilo malo onih koje su bile ukusno, sofisticirano odjevene, i što je najzanimljivije te dame su uglavnom dolazile iz područja folk muzike.

Gdje balkanske dive uvijek griješe kod odabira kreacija za ovakve dogadaje?

Balkanske dive najviše griješe kod toga što su sklone pretjerivanju, jer teže ka tome da budu posebne, zamjećene. Čak nije bitno kako im to stoji, bitno je da to na njima ”vrišti” i da se o tome poslije priča. Kad su u pitanju ovakve manifestacije kod njih definitivno ne vrijedi ona ”Less is more”.

Jesu li po tebi neke dame pogodile svojim modnim odabirima? Recimo Rozga nije bila loša u crnoj haljini sa zlatno zelenim detaljima u kojoj je došla na dodjelu?

Rozga je zaista izgledala predivno, no nije po meni uspjela zasjeniti svoj nastup od prošle godine. Ni ove godine nije previše eksperimentirala, niti je nešto iznenadila svojim stylingom. Jedino što je meni osobno bilo grozno je onaj sintetički šinjon (ili ti ga umjetni konjski rep), koji je cijeli dojam malo učinio jeftinim.

Kako bi komentirao look Nine Badric s obzirom na to da ti je ona bolna točka?

Što se pak tiče Nine, ona je zaista izgledala senzacionalno, od frizure šminke, pa čak i do kiklje koja je bila od nezahvalnog (za punije) baršuna, ali je krojem komplimentirala Nininoj liniji, i baš joj je lijepo stajala. I što je najbitnije i Nina je izgledala kao da se dobro osjeća u njoj. Mogu slobodno reći da je Nina uz Breninu snajku Aleksandru Prijović bila najbolje dotjerana dama te večeri.

Imaš neki savjet za dame s balkanske estrade u svezi večernjih izdanja?

Pa savjet je svakako da ne pretjeruju i eksperimentiraju, da uglavnom izabiru odjeću za koju su sigurne da im dobro stoji, jer u takvoj odjeći će se sigurno dobro osjećati pa će tako i zračiti.