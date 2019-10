Neven Ciganović hit u cijelom svijetu! Otkrio nam kako mu je bilo na najvećem sajmu erotike na svijetu!

Autor: Iva Hanzen

U Berlinu je nedavno održan jedan od najvećih svjetskih sajmova erotike Venus Berlin, a na ovom nas je sajmu koji je brojio više više od 250 izlagača iz četrdeset zemalja svijeta, predstavljala splitska dizajnerica i umjetnica Olja Einfalt. Ona je bila jedina izlagačica iz ovog dijela regije kao predstavnica Hrvatske. Sajam inače svake godine posjeti više od 30.000 ljudi, što umjetnika, što ljudi iz svijeta medija, filma, što slobodnih posjetitelja, a Olja je ondje otišla sa svojom ekipom, među kojom se posebno istaknuo naš slavni stilist Neven Ciganović, koji je Olji bio glavni muški model.

Olja je u tako u Berlinu predstavila odjeću i nakit koje je dizajnirala, a Neven se moramo primijetiti odlično snašao kao model. Pitali smo ga kako je doživio ovaj festival i misli li da će se ikada nešto slično organizirati u Hrvatskoj.

‘Na Venusu mi je bilo genijalno, stvarno sam se nagledao svega i svačega, ono za što sam znao da je nekima ljudima fetish to sam vidio na svoje oči. Do sad sam prema tim nekim fetishima imao pomalo predrasude, ali kad sam upoznao ljude koji uživaju u njima, to se totalno promjenilo. Svi su vrlo pozitivni i otvoreni. Teško da bi takav sajam mogao imati prođu kod nas, mi smo ipak, odnosno glumimo da smo konzervativni, iako znam da se čak i kod nekih naših javnih osoba svašta događa unutar njihovih ili nečija četiri zida. No, svakako ću ovo pamtiti kao jedno nezaboravno iskustvo, i jedva čekam slijedece godine ići ponovno, no tada ne samo kao model već i kao zaštitno lice neke velike produkcijske kompanije koja producira filmove”za odrasle”😂😂’, rekao nam je Neven.

Kako je bilo na festivalu i kako se Neven snašao u ulozi modela, pogledajte u fotografijama niže.