NEOČEKIVANO: Maja Šuput izgleda sjajno u haljini kakvu bi obukla i Kolinda!

Autor: Iva Hanzen

‘Svratila sam kod @leilou_by_alex po nove haljine 👗, isprobavam sve, naravno sve želim 😬😬 Ova mi se jako sviđa, što mislite? Da uzmem ovu 🤔??’, napisala je Maja Šuput pored fotografije na kojoj pozira u haljini hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Fanovi su se jednoglasno složili da bi pjevačica trebala odabrati haljinu sa slike i da je prekrasna u njoj. Slažemo se s njima jer Maja dugo nije izgledala ovako ženstveno. Priznajemo, njenom seksepilu nema kraja, no njezine odjevne kombinacije često odlaze u kič i gube svaki smisao za eleganciju. No, s haljinom Aleksandrinog brenda Lei Lou napokon izgleda poput prave dame i pjevačke dive, kakva i jest.

Aleksandra Dojčinović je inače u kratkom periodu postala najtraženija hrvatska dizajnerica za čijim haljinama se tuku doslovno sve žene od 16 do 66 godina, od djevojaka koje traže idealan izbor za maturalnu večeru, preko žena koje žele zablistati na vjenčanju, bilo svom ili tuđem do političarki, poduzetnica i pjevačica. Slavne dame ju naprosto obožavaju, a nosi ju čak i predsjednica Kolinda. Haljine s njenim potpisom lako ćete naći i na snimanjima za svjetski poznate časopise, dok Lei Lou kreacije nose i strane zvijezde. Da samo nabrojimo neke to su glumice Kaley Cuoco iz ‘Teorije velikog praska’ i Lindie Greenwood te legendarna Eva Longoria.