Neki tvrde da su Harry i Meghan otišli u SAD jer Meghan skriva trudnoću, a i ona najavila drugu bebu!

Autor: Iva Hanzen

Mediji, ali i obožavatelji Meghan Markle već su tjednima uvjereni da je glumica trudna, a neki idu toliko daleko da tvrde kako je njezin i Harryjev naprasan odlazak iz Kanade u SAD dokaz njezine druge trudnoće te da je u Los Angeles otišla sa suprugom upravo kako bi sakrila drugu trudnoću. Tako je portal Hollywood Gossip pisao kako je Meghan htjela brže-bolje u Los Angeles kako ne bi putovala u visokom stadiju trudnoće te se bojala da će let zrakopolovom postati preriskantan za dijete ako će dalje čekati.

Činjenica jest da se Meghan još nije vratila na staru kilažu, odnosno prije se mogla pohvaliti težinom od svega 50 kg na visinu od 170 cm, a sada kao da još uvijek nije uspjela skinuti trbuščić koji joj je ostao nakon rođenja sina Archieja. No, neki mediji tvrde da će Meghan roditi već idući mjesec, a toliki trbuščić ipak nema. Uostalom, u međuvremenu se portal Gossip Cop, koji se bavi utvrđivanjem posve lažnih tračeva u svezi slavnih, umiješao u cijelu priču. Oni tvrde da je vijest o Meghaninoj trudnoći laž te se pozivaju na OK! magazin koji je još u prosincu prošle godine tvrdio da je Meghan trudna i da je u četvrtom mjesecu trudnoće. Gossip Cop stoga tvrdi da bi Meghan sada imala prilično velik trbuh i da bi bila u osmom mjesecu trudnoće da je to istina.

No, to ne spriječava medije i fanove u naumu da vjeruju kako je Meghan trudna pa tako sada pak Daily Mail tvrdi da se Meghan prijateljici povjerila kako želi još jedno dijete te da joj je rekla kako Archieju treba mali prijatelj, a da nije pas. Također je otkrila kako je Archie živahan i kako baš ne voli spavati, već bi se najradije cijelo vrijeme igrao pa smatra da je i on spreman za prinovu, a ne samo ona i Harry.

Ovo ipak ne znači da je Meghan trudna, ali jedno je sigurno – cijeli svijet odbrojava sekunde do trenutka kad će glumica opet roditi.