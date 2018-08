NEKAD JE BILA PREDVODNICA GLAZBENE SCENE NA BALKANU, A GDJE JE DANAS!? Biste li ju prepoznali bez šminke?

Autor: Iva Hanzen

Prošle je godine pompozno najavljivala svoj nastup u Lisinskom koji je na kraju uspjela napuniti i rasplesati. Iako je tada imala problema s glasnicama, Ivana Banfić je odlično odradila koncert te je mnoge podsjetila na hitove koje je imala tijekom zadnjih 25 godina svoje karijere.

To joj ipak nije bio povratnički koncert. Prije nepunih šest mjeseci preselila u selo Stara Drenčina u sisačkoj okolici gdje se bavi uzgojem organskog voća i povrća. No, ponekad dođe na gradsku tržnicu pa su je tako uhvatili fotografi i to bez šminke. Moramo priznati da se odlično drži, no biste li uopće prepoznali ovu nekadašnju predvodnicu dance scene?