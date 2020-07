Ne znamo u što više gledati na ovoj fotki! U prebujan dekolte ili u trbušnjake Ane Gruice

View this post on Instagram

Posli probe #TeškeLjubavi za #Splitskoljeto2020 uhvatiti malo “zjaka”. Premijera 27.07.Sustipan Kad smo kod “zjaka”… “Split in space” 13.07. Zadar 17.07. Split / Splitsko ljeto 2020. 19.07. Trogir Foto: @petragru 💓 (zna cura i ima top mobitel) P. S. Znam da ova slika nema veze s predstavama, ali ovako znam da ćete pročitati šta piše. 🤷‍♀️😜 #workandpleasure #NovoNormalno