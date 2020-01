Ne bacajte trule banane! Antonija Blaće izmislila recept za zdrave i fine palačinke s ostacima iz frižidera!

Autor: Iva Hanzen

Jedna od glavnih novogodišnjih odluka kojih se Antonija Blaće odlučila pridržavati je da ta da ne baca hranu, a kako bi svoje fanove potaknula na isto, odlučila je iskoristiti ostatke iz svog frižidera, poput jaja koja su bile pred istekom trajanja i trulih banana. Od istih je napravila dvije vrsta mini palačinki – one obične i one u koje je ubacila kakao te proteinski prah konoplje. Zahvalni smo joj na ovom receptu jer osim što je odličan trik za to kako se riješiti neželjenih stvari u frižideru, dala nam je odličnu ideju za zdrav i ukusan desert, doručak ili međuobrok. Samo slijedite Antonijine korake i bacite se u izradu ovog jela.