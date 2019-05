Nazire li se ovo Nini Badrić trudnički trbuščić?

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić se vratila s odmora koji je provela na Karibima, a prve osobe koje je poželjela vidjeti odmah po povratku bili su njezina sestra Sunčana s kojom je jako bliska te Sunčanin sin. Moramo primjetiti da pjevačica odlično izgleda nakon Kariba, a i jako nam se sviđa što je imala dovoljno hrabrosti da obuče ženstvenu haljinu, koja bi čak mogla poslužiti za večernju prigodu i sportske tenisice. Doduše, moramo primijetiti i činjenicu da se Nini nazire trbuščić. Pitamo se radi li se o trudničkom trbuščiću, no s druge strane to nije moguće jer je pjevačica prekinula s poduzetnikom Tinom Bralom prije manje od godinu dana, a u javnost nisu procurile vijesti o novoj vezi. Na Karibima pak jest bila okružena mnogim muškarcima, ali to opet nije dovoljno vremena za ovakvu vijest. Izgleda da je za sve na kraju ‘kriva’ ipak karipska fina hrana. U svakom slučaju Nina uistinu sjaji, a vidi se da joj je odmor više nego godio.