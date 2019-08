Nazire li se ovo Jeleni Veljači trudnički trbuščić!? Doduše, fanovi zapanjeni ljepotom ove Hrvatice!

Autor: Iva Hanzen

Svi su se mediji jednoglasno složili da je Jelena Veljača zablistala na otvaranju Sarajevo Film Festivala. Glumica i scenaristica je, zamislite, nosila haljinu iz Zare, iako u njoj izgleda toliko famozno da smo u prvi mah pomislili kako je riječ o kreaciji nekog slavnog stranog dizajnera. Jelenine obožavateljice nisu prestale ispitivati ovu slavnu Hrvaticu gdje je kupila haljinu, a obasule su je, baš kao i muški dio publike, brojnim pozitivnim komentarima, čim je objavila fotografije s ovog eventa na Instagramu.

‘Prekrasna haljina, tko je autor ?’, ‘Prekrasna si Jelki ❤️’, ‘Jaaaao Jelena 💗😍’, ‘Posebna😍👑’, ‘Divna si 💕’, ‘To je to! ♥️’, ‘Božeeeee’, ‘Ajme show 💗’, ‘Sijaš 💞😍’, ‘Wauuuu’, ‘Sama? Blizu sam’, ‘💖💖💖 Sexy and classy. WOW’ i ‘Meni najljepša do sada 🤩 ikad!! 🔝’, pisali su oduševljeni fanovi, no nas je na razmišljanje potaknula jedna činjenica. Naime, Jelena je poznata po svojoj izrazito vitkoj figuri, a na ovim fotografijama kao da joj se nazire trbuščić. Zbunjeni smo. Je li to od fine hrane koju je jela na godišnjem ili je do nečeg drugog!?