Nakon Amber Heard, FKA Twigs i Sie, još jedna slavna dama progovorila o seksualnom i fizičkom zlostavljanju u vezama! Evo kako se spasila iz toksičnih odnosa!

Autor: Iva Hanzen

2020. bila je, i još uvijek jest, teška za sve pa tako i za slavne holivudske parove. Prvo je Amber Heard hrabro izjavila da ju je Johnny Depp fizički, emotivno i seksualno zlostavljao, a medijska trakavica u svezi njihove borbe na sudu još se vuče. Ovih smo dana mogli čitati kako je pak pjevačica FKA Twigs tužila svog bivšeg dečka, glumca Shia LaBeoufa za identične stvari za koje je Amber tužila Deppa, a sada je još jedna javna ličnost istupila sa svojim priznanjem da je i ona bila žrtva nasilnih veza. Američka plesačica, manekenka i TV voditeljica, najpoznatija po showu ‘Ples sa zvijezdama’, Cheryl Burke razmišljala je o svojim prošlim vezama i koliko su nasilne bile te je svoja iskustva odlučila podijeliti s javnosti.

Burke je naima prošla toliko zlostavljačkih veza da je počela pretpostavljati da će svaka veza u kojoj će se naći biti nasilna. Međutim, 36-godišnja zvijezda priznala je da ju je njezin suprug Matthew Lawrence natjerao da prekine ovaj obrazac ponašanja i shvati da u vezi ne mora nužno biti loše.

Plesačica je u svom videozapisu na YouTubeu otkrila da je seksualno zlostavljana kao djevojčica te da je postala ovisna o toksičnim muškarcima nakon toga. U 17 minuta dugom videu zvijezda je rekla da je prvu vezu imala s 13 godina, a od tada je stvorila obrazac prema kojem se brzo zalijetala u odnose s muškarcima koji su se na kraju pokazali kao nasilnici. Također je priznala da je s prvim dečkom postala seksualno prisna vrlo brzo jer je mislila da je to jedini način da zadrži osobu u svom životu. Štoviše, Burke je rekla da je imala slično shvaćanje veza tijekom tinejdžerskih dana i ranih 20-ih. ‘Iako u toj vezi nije postojalo ništa za što bih tad rekla da je bilo nasilno, definitivno mislim da me to iskustvo potaknulo da se prebrzo zalijećem u veze’, objasnila je. Međutim, shvatila je da se ipak radi o nasilnoj vezi kada je jednom odbila seksualni odnos s dotičnim dečkom s kojim je bila s 13 godina. Tad ju je on natjerao na spolni odnos i to protiv njezine volje.

Burke se osvrnula i na nasilne veze koje je imala u srednjoj školi i rekla je da je danas samouvjerena osoba nakon svega što je prošla. Spomenula je traumatičan razvod svojih roditelja s kojim se morala nositi, dok se istovremeno posvećivala napornim plesnim treninzima, i prolazila zlostavljanje. Priznala je da je samo slijedila put koji joj je pokazan u toj dobi, dakle onaj koji su joj pokazivali njezini roditelji, i sami uništeni svojim lošim brakom. Štoviše, Burke je tada počela uočavati nepovezanost između ljubavi i fizičke intimnosti. Shvatila da je fizička intimnost ne mora nužno podrazumijevati ljubav u odnosu, a u međuvremenu je također počela konzumirati puno alkohola što joj je postalo problem.

Mnogo kasnije, počela je izlaziti s Lawrenceom 2007. te je tad primijetila promjenu u obrascu svog ponašanja. On je napokon za nju stvorio siguran prostor u kojem se osjećala zaštićenom. U videu je ujedno izjavila da se nikada zapravo nije voljela prije nego što je upoznala Lawrencea.

Burke je rekla da ju je suprug natjerao da shvati da se mora voljeti dovoljno te da zaslužuje nekoga tko je drag i dobar prema njoj.