Najveća ljepotica na svijetu na najvećoj jahti na svijetu došla samo zbog Nine Badrić u Hrvatsku! OVAJ LUKSUZ NIKAD NISTE VIDJELI

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić je u travnju uživala na prekrasnim Karibima i to u društvu svoje najbolje prijateljice Aleksandre Meljničenko te njezinog supruga Andreja, ruskog milijardera, jednog od najbogatijih muškaraca na svijetu. Pjevačica inače obožava putovati s ovim parom pa je tako prije dvije godine s Aleksandrom i Andrejom odmor provela na njihovoj luksuznoj jahti. No, ovo nije jedina ekstravaganta stvar koju posjeduju. Naime, par je strahovito bogat i utjecajan pa tako žive u palači na vodi, posjeduju stanove u najvećim svjetskim metropolama, a vlasnici su i privatnog aviona te mnogih skupocjenih umjetnina.

Ipak, Aleksandra je izrazito skromna i jako voli Ninu pa joj nije problem posjetiti svoju dragu prijateljicu u Hrvatskoj, koja je vjerojatno ništa prema egozotičnim svjetskim destinacijama koje ima običaj posjećivati. Nina ju je tako ugostila ju Stobreču, a Aleksandra je u hrvatske vode uplovila spomenutom jahtom imena ‘A’, koja je usput budi rečeno, među najvećim jahtama na svijetu, dok joj se vrijednost procjenjuje na više od 400 milijuna dolara. Dugačka je 143 metra, ima osam paluba, helidrom i podvodnu sobu kroz koju se može vidjeti podmorski svijet. Dizajnirana je za 20 gostiju i 54 člana posade.

Nina se dolaskom svoje bogate prijateljice pohvalila fotografijom na Instagramu pored koje je napisala: ‘Dobro došla, ljepotice moja❤️’. Fanovi pjevačice su ostali u šoku, što od ljepote dviju prijateljica, što od jahte kojom je Aleksandra došla, pa je tako jedna obožavateljica napisala: ‘Predivne žene obje💝Fascinirala me i ova grdosija od jahte, rekli bi VTFish is that? (Koji k***c je ovo?)😋😁Svemirski brod neki…’ I zaista, ova jahta i nama izgleda fascinantno.