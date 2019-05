Najljepši par na svijetu se razišao! Pokazalo se da im je ONA ipak uništila vezu!

Autor: Iva Hanzen

Kako u filmu “Zvijezda je rođena”, tako i na nedavnoj dodjeli Oscara, svi su primijetili snažnu kemiju između glavnih glumaca Lady Gage i Bradleya Coopera. Podsjetimo, Gaga i Bradley su na Oscarima izveli pjesmu iz filma pod nazivom “Shallow”, a pritom su izmjenjivali nježne poglede i dodire. Da stvar bude bolja, tijekom dodjele sjedili su zajedno, između njih je bila samo zaručnica Bradleya Coopera, model Irina Shayk, ali su se svejedno cijelo vrijeme smijuljili i razgovarali jedno s drugim, i to preko Irine.

Irina je sve to mirno podnosila, ali bilo je očito da Gaga glumata dobricu, a k tome namjerno nikog nije povela sa sobom na dodjelu, nego se “uvalila” Bradleyu i Irini u sjedalo ili bolje rečeno – u krilo. Nakon tog događaja Irina je prestala pratiti Lady Gagu na Instagramu, što i nije čudno s obzirom na to da je Gaga stalno objavljivala fotografije na kojima je s Bradleyem ruku pod ruku ili one na kojima si daju puse u obraz te tako provocirala lijepu Irinu.

Izvor blizak paru tada je medijima otkrio da je Irini dosta Lady Gage. “Ne da je Irina ne voli ili da je ljubomorna, ali dosta joj je priča o njezinu bliskom odnosu s Bradleyem. Irini nisu strani tračevi o preljubu, na kraju krajeva, bila je u vezi s Cristianom Ronaldom pa je navikla na to. Ali jedva čeka da prestanu govorkanja”, ispričao je izvor za The Sun. Uza sve to, dan nakon Oscara, Irina i Bradley nisu zajedno odveli dijete u vrtić, iako su to stalno radili, nego je Irina to učinila sama i pritom je izgledala jako zamišljeno i odsutno.

Izgleda da je afera s Gagom bila kap koja je prelila čašu jer Irina i Bradley više nisu zajedno. Doduše, par to nije još službeno obznanio, ali izvori bliski glumcu i manekenki tvrde da je došlo do razilaženja. Također, neki tvrde da pjevačica nije bila razlog njihove krize, no s obzirom na izjave bivših žena i djevojaka zgodnog Coopera koje tvrde da je glumac sklon nevjeri, ne bismo se čudili da ima neke istine u glasinama da je Gaga ipak kriva za rastanak jednog od najljepših parova na svijetu.