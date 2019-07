Najbolja Severinina prijateljica Iva Radić ljetuje glamuroznije od pjevačice! Ovo MORATE vidjeti!

View this post on Instagram

Putovanje,odeš tako daleko a vratiš se k sebi… divnoooooo … možda je to Raj a možda samo letim😉😊🧡🙏🏻 💫 #vremenskiPutnik #kapadokya #cappadociaturkey #turkey #hotairballoon ——————————————————————————— “Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what summer is like On Jupiter and Mars”