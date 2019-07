Najbolja Severinina prijateljica Iva Radić ganula fanove fotografijom s majkom! Mama se drži fantastično!

View this post on Instagram

Osim što se dosta borila,brinula,i podržavala nas, naučila me kako da to sve danas ja činim, ipak, ponekad samo sjedimo i šutimo,a tada najviše kažemo #mojamama Sretan ti rođendan mama. ❤️⚓️ #jaZnamGdjejeMojDom #happybirthday 💐🎂#tvojaMalaSrupicomNaBradi @ljerka_radic147