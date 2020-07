Najbolja prijateljica Melanie Trump priprema osvetu! Objavit će knjigu koja će razotkriti morbidan brak Melanie i Donalda Trumpa!

Autor: Iva Hanzen

Melania Trump se svim silama trudila da osvoji Donalda Trumpa i u konačnici da postane prvom damom svjetske velesile Amerike, no čim je to uspjela, sve joj je prisjelo. To se čak ne trudi sakriti niti na fotografijama, na kojim se ili kiselo smiješi ili je mrka i ljuta, a često svom suprugu otkaže i poslušnost pa odbija učiniti ono što on traži od nje tijekom javnih pojavljivanja. Sve ovo daje naslutiti, uz naravno njegove brojne nevjere i općenito katastrofalan odnos prema ženama, da u njihovom braku nešto ne valja. Melania o svemu strogo šuti, no kako javlja BBC, bivša Melanijina viša savjetnica Stephanie Winston Wolkoff, u svojoj novoj knjizi otkrit će prljavi veš koji Melania uporno skriva, a osim o braku Trumpovih u knjizi će općenito biti riječ o tajnama američkog predsjednika koje se tiču i nekih drugih sfera njegova života.

Stephanie nije samo radila za Melaniu, već su i privatno bile dobre i to čak 15 godina, dakle i prije no što je Melania postala prvom damom Amerike, što znači da sigurno ima uvid u informacije do kojih prije nje nitko nije došao, a ima i razloga za osvetu Trumpovima. Naime, nakon afere s pranjem novca, tijekom koje je Stephanie navodno utajila 30 milijuna poreza, dobila je otkaz i zabranu prilaza Bijelog kući. Ovo se dogodilo prije dvije godine, što joj je taman dalo dovoljno vremena da tajne Trumpovih stavi na papir.