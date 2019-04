Na što Ciganović aludira? Otkrio je nešto pikantno o Grubniću! Spominje i vazelin

View this post on Instagram

Dobro jutro dragi moji, ovako vam otprilike izgledaju naše radne nedjelje… 🙈 Već u 8 ujutro ulazimo u studio, oko 9 smo već ovako goli, jer nas šminkaju, friziraju, spricaju tijela, (naravno za sve to odjeca smeta… 🤷🏻‍♂️), mi lovimo najbolje svjetlo za sliku 😹, zatim se polako oblačimo u kostime za nastup, pa probavamo… pozicije, kamere, svjetla, generalna proba, onda se opet skidamo 😹😹😹 , maaaalo odmorimo, mozda netko nešto i pojede, a onda čujemo Ninu koja se dere – korekcije… to znači da smo opet goli, popravljaju šminku, kosu (Davor je tu u velikom plusu, jer on taj dio preskace 😹😹😹), opet teniraju tijela (ja najviše volim taj dio, jer ja bih da me stalno netko dira i gladi po tijelu… 😉) , oblačenje kostima i počinje Live… 🎉 Eh, onda nas naša Suza koordinira, jedni na galeriju, drugi na zagrijavanje, treći već čekaju znak za izlazak na stage i tako… volimo naše nedjelje i jako volimo sve ljude koji rade na ovom rasplesanom projektu… Jel tako @g.a.r.i.n.h.o ?!? ⭐️⭐️ Gledajte nas večeras u 20.15 na NovaTv… Što mislite hocemo li Davor i ja večeras plesati obučeni ili kako vas je on već navikao – polugoli?!? 🤔🤷🏻‍♂️🎉