Morate vidjeti u kakvom stanu živi Iva Jerković: Ima najljepši stan od svih poznatih Hrvatica

Autor: Iva Hanzen

Ako netko među hrvatskim celebovima živi u stanu iz snova onda je to bivša manekenka i vlasnica frizerskog salona Larita Iva Jerković. Zahvaljujući njenim čestim selfijima uspjeli smo vidjeti kako joj izgleda dnevni boravak, spavaća soba te kuhinja. Sve je jako sofisticirano i bijelo, ali s daškom baroka. Na taj način je Iva spojila minimalizam, ali i dala ekstravagantan ‘twist’ uz pomoć svijećnjaka i ogledala koji da su došli s dvora neke princeze. Apsolutno smo pali i na njen ‘walk in closet’ – ormar o kojem sanja valjda svaka žena na svijetu. Jako nam se sviđa i to što je sve prozračno i jednostavno, a opet nekako bogato i dostojno trendseterice kakva je Iva. Evo gledajte i pasite oči, a mi ćemo skupa s vama maštati o tome da jedan živimo u nečem ovakvom.

View this post on Instagram 💋💋💋 A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Nov 3, 2018 at 10:37am PDT

View this post on Instagram Home sweet home…🏡 A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Sep 27, 2018 at 5:08am PDT

View this post on Instagram Kišni ponedjeljak…🙈😉💜 A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Nov 6, 2017 at 4:25am PST

View this post on Instagram Merry Christmas…💫✨🎄💕#familytime #family #christmastime A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Dec 25, 2016 at 5:01am PST

View this post on Instagram Dinner with besties…🍜🍣🍷 @davorgrgin @darijacr @kusta0106 ❤️ A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Sep 5, 2016 at 12:14pm PDT

View this post on Instagram Morning….🙈☕️🍹…..have a nice day…. A post shared by Iva Jerković (@ivajerkovic) on Jul 26, 2016 at 12:53am PDT