Morate vidjeti namještaj kakav dizajnira Indira Levak! Ovo bismo voljeli imati kod kuće!

Osim namještaja u našem pogonu izrađujemo i sprave za vježbanje marke Koloseum… Za koncept Ortoimplant Central Spa izradili smo kompletnu teretanu. Hvala dr. Zdenku Trampušu na ukazanom povjerenju…. a osim teretane u Bodyforming Institute očekuje vas i spa terapija, dental spa bar, jacuzzi te finska sauna 😊😊😊 #koloseum #gym #spravezavjezbanje #proizvodnja