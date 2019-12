Morate čuti što je Žanamari odbrusila fanu koji ju je pitao je li povećala grudi nakon što je objavila seksi naslovnicu Playboya!

Autor: Iva Hanzen

U predahu od finalnih priprema za lansiranje novog hita ‘Stigma i Tabu’, Žanamari Perčić je putem Instagrama pozvala svoje fanove da ju upitaju što god požele. Tako ju je jedan pratitelj pitao kada će osvanuti na naslovnici Playboya. Pjevačica je na to odgovorila: ‘2012.’ te je objavila naslovnicu za izdanje ovog prestižnog časopisa iz spomenute godine.

No, tu provokacije nisu stale. Nakon što je objavila zavodljivo izdanje iz Playboya on ju je upitao: ‘Jesi povećala sise? Sad izgledaju mnogo veće, nego 2012.’. Na to mu je pjevačica odbrusila i održala lekciju na temu ponašanja prema ženama. Evo što mu je odgovorila.

Odgovoru atraktivne pjevačice pridružio se drugi obožavatelj koji je napisao: ‘Grudi, sinko grudi’ te je za razliku od provokatora pitao ono što je uistinu bitno, a to je kada izlazi njezin novi singl.