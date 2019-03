‘Moj čovjek i ja’ Franka Batelić objavila fotografiju s Vedranom koja je raznježila naciju

Autor: Iva Hanzen

Pjevačica Franka Batelić i njezin suprug nogometaš Vedran Ćorluka nalaze se na odmoru u Moskvi. Kako su se nakon vjenčanja održanog ovo ljeto, morali odmah rastati zbog njegovih poslovnih obaveza, nisu imali vremena za provođenje zajedničkog vremena, a kamoli za medeni mjesec. Na isti su na kraju otišli, ali tek u zimu kada su posjetili prvo New York, a onda su se opuštali na egzotičnim plažama Dominikanske Republike. Sada su si priuštili još jedno putovanje i to u Moskvu. Pjevačica je na svoj Instagram profil stavila nekoliko objava iz ove poznate svjetske destinacije, ali ona s Vedranom je posebno oduševila naciju. Na njoj izgledaju tako zaljubljeno i sretno da im zavidimo do bola, a koliko se vole dokazala je statusom uz zajedničku fotografiju u kojem je napisala: ‘MOJ ČOVJEK, ja i naša najdraža Moskva.я так люблю тебяяяя❤️🇷🇺 Rusija je zakon’.

Fanovi su ispod fotografije pisali razdragane komentare poput: ‘Preslatki’, ‘Medeni’, ‘Najslađi’, ‘Zgodni ste’ i ‘Tako ste beskrajno dragi vas dvoje 💜💜’. Ovim se komentarima i mi pridružujemo jer smo imali iste reakcije kad smo vidjeli ovu predivnu ljubavnu fotografiju, a tu su i ostale Frankine objave koje će vam dočarati kako se par zabavlja.