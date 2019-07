MOĆNO, SNAŽNO, SEKSI: Indira brutalno zgodna u novom spotu

View this post on Instagram

Ne mogu vam opisati svoju sreću! GREŠKA U GENU je vani.. Sada ste vi na redu!!! Zanimaju me vaši dojmovi o pjesmi! PUCAJTE!!! 😂😂😂 Link pjesme je u opisu profila! Volim vas ❤️❤️❤️ Glazba: Branimir Mihaljevic Tekst: Neno Ninčević Produkcija i arr: Slobodan Veljković – Coby Mix: Jan Magdevski Directed by: Sandra Mihaljević Kamera: Sandra Mihaljević & Mario Krce Color: Igor Ivanović VFX: Dinko Šimac Izdavač : @rtl_music Styling: Jasenka Tudor Bevanda Glam tim: @vikleriruz Odjeća: TWINS by Begović & Štimacić@Štimac, @angelsneverdiezagreb Tnx @indiraforza_fanclub