Mnogi predviđaju da su Meghan i Harry pred razvodom, ali evo zašto mi ne vjerujemo u to!

Autor: Iva Hanzen

Kako Meghan Markle od 2011. godine nije u mogućnosti ostvariti vezu dužu od dvije godine, mnogi smatraju kako ova 38- godišnjakinja neće izdržati niti s princom Harryjem puno duže. Stoga im neki predviđaju skori kraj. No, biti dvije godine u braku ili vezi, u Hollywoodu je zapravo prilično dugačak period, a k tome treba uzeti u obzir da se na početku 30-ih sigurno još tražila i kao osoba i kao partnerica u ljubavnom odnosu. Uostalom, i princ Harry je bio u brojnim odnosima prije Meghan i ne samo to, mnogi od njih su trajali tek koji tjedan ili najviše par mjeseci pa mu to nitko ne zamjera. Tek je s glumicom i modelom Cressidom Bonas bio u dužoj vezi i to u trajanju od dvije godine, a onda je od 2004. do 2011. bio u vezi s odvjetnicom i poduzetnicom Chelsy Davy, no u međuvremenu su nekoliko puta prekidali.

Iz priloženog se vidi da je normalno da ljudi budu u brojnim odnosima prije no što pronađu svoju srodnu dušu. Zar ih možemo kriviti samo zato što su žarko željeli biti voljeni? Štoviše, u Meghaninom životu samo su dva bitna muškarci s kojima je bila prije Harryja, ako gledamo od 2011. do 2016. kada je upoznala svog princa. I premda su oba odnosa trajala u prosjeku dvije godine, to ne znači da će i s Harryjem biti tako. Bilo kako bilo, ovo su glavni muškarci u životu lijepe glumice u proteklih 10 godina.

Trevor Engelson

Meghan se za slavnog holivudskog producenta, Trevora Engelsona udala 2011. godine, a u braku su bili nepune dvije godine, što je još i dobro s obzirom na to koliko holivudski brakovi traju.

Cory Vitiello

Celebrity kuhara Coryja Vitiella, Meghan je upoznala u ljeto 2014., da bi odnos raskinuli u svibnju 2016. godine.

View this post on Instagram #coryvitiello #meghanmarkle A post shared by КАСТИНГИ КИЕВ (@castings_kiev) on May 27, 2019 at 4:25am PDT

Princ Harry

Nepunih mjesec dana nakon prekida s Coryjem, Meghan je na spoju na slijepo upoznala princa Harryja. Samo su četiri mjeseca krili svoju romansu, a vrlo brzo su uslijedile i zaruke. No, premda je na početku bila uzbuđena oko toga, sve joj je brzo prisjelo, a posljednjih mjeseci možemo vidjeti i zašto.