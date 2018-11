Mislite da je iza Severine samo jedan porno uradak? A što je s ostalih pet uradaka u kojima nas je bacila na koljena? DONOSIMO IH SVE!

Autor: Iva Hanzen

Severina je osim zavidne glazbene karijere ostvarila i brojne kazališne uloge i to one glavne koje je kolokvijalno rečeno ‘razvalila’. Njenom glumačkom talentu nema kraja, a o njemu se gotovo i ne govori, osim ako zli jezici to ne spomenu u nekom iskrivljenom dvosmislenom kontekstu davnog porno uratka. Zato smo se odlučili prisjetiti svih Sevkinih pothvata na daskama koje život znače, od onog u poznatoj Krležinoj drami ‘Glembajevi’ do one najnovije pod nazivom ‘Bila Storija’ u kojoj glavnu ulogu ima i Goran Karan.

Bila Storija

Riječ je o mjuziklu iz 2017. čiji su autori Neno Ninčević i Goran Karan, a redateljica je Nina Kleflin. Koncertna promocija mjuzikla započela je u splitskoj dvorani Gripe 21. travnja 2017. godine, baš na Sevkin rođendan, a pjevačica se tom prilikom našalila da su joj kolege smjestile kako bi ih kasnije vodila na večeru. Nakon Gripa 11. svibnja ‘Bila Storija’ održana je u zagrebačkoj Ciboni, nakon čega je planirana i Ljubljana, a potom i postavljenje na kazališne daske na kojima se Severina tako dobro snalazi.

Pijetlov doručak

Zapravo je riječ o filmu, no ne o bilo kojem filmu. Ovaj se uradak našao u kandidaturi za nominaciju za Oskara koji se dodjeljuje filmovima izvan engleskog govornog područja. Sloveniju je 2008. zastupao film ‘Pijetlov doručak’, a u tom filmskom ostvarenju, Severina ima manju ulogu u kojoj glumi sama sebe. Usput budi rečeno, ovaj film redatelja Marka Naberšnika, snimljen prema istoimenom romanu pisca Ferija Lainščeka, dobio je i najviše nagrada na filmskom festivalu u Izoli, a po podacima distributera najgledaniji je domaći film svih vremena.

Glembajevi

Oko ove su se predstave vodile brojne polemike, sjećate se? Dok su neki tvrdili da Severina nije dostojna glumiti u predstavi nastaloj prema velikom Krležinom djelu, drugi su se složili da nisu mogli naći boju osobu za ulogu kontroverzne barunice Glembaj. Prema riječima intendantice Mani Gotovac, ‘Glembajevi’ u riječkom HNK su tada bili posve drukčiji u odnosu na dosadašnje izvedbe. Tome je svakako pridonijela Sevka.

Čekajući svog čovika

Već je ovom predstavom iz 2005. dokazala da je njen glumački talent neupitan, što je i potvrdio beogradski redatelj Jagoš Marković koji je svoju glavnu glumicu nesebično hvalio.

Karolina Riječka

Kada govorimo o najvećim Sevkinim ulogama, moramo spomenuti i onu u predstavi ‘Karolina Riječka’. Komad je inače rađen po istinitom događaju iz 1813. godine, kada se mlada i prelijepa Riječanka, u namjeri da spasi svoj grad od bombardiranja, popela na neprijateljski brod i uputila u kabinu admirala flote. Suvišno je reći da je Severina i tad ispunila očekivanja publike…

Suradnja s OKO

Kada govorimo o Sevkinim izletima u teatar, svakako treba spomenuti i nekomercijalni projekt s vizualnom umjetnicom OKO, performans ‘No root, no fruit’, održan u zagrebačkoj kući za ljude i umjetnost, kako je od milja zovu – Laubi. Riječ je o audiovizualnom konceptu koji je mlada umjetnica osmislila kako bi upozorila društvo na predrasude koje nas svakodnevno okružuju, a izgledala je tako da su se na velikom platnu izmjenjivali radovi umjetnice, dok je Severina boravila u prozirnom kavezu pored platna u potpunoj tišini i tek nekoliko puta se oglasila glasnim vriskom.