Misli se da Meghan Harryju ispire mozak i zlostavlja ga! Inače ne bi pokazivao ove znakove ponašanja

Autor: Iva Hanzen

Od kako su se Meghan i Harry preselili u Ameriku, prvo u Malibu, potom u Los Angeles, a onda u Santa Barbaru, konstantno čitamo o tome kako je Harry strašno nesretan, kako nema prijatelje, kako mu nedostaje obitelj i karijera u britanskoj kraljevskoj mornarici, kako ne može naći posao i kako je zapravo u gadnim financijskim problemima, kako konstantno ima napadaje panike zbog koji je prije koji mjesec čak i hospitaliziran, kako se on i Meghan stalno svađaju i to do te mjere da im policija zna pokucati na vrata, kako ga Meghan vrijeđa da se udala za princa, a ne za klošara i tako dalje i tako dalje.

Čak je i osobna kraljevska biografkinja Angela Levin rekla da ne zna što Harry uopće ima tražiti u Americi, odnosno kako se bez dlake na jeziku izrazila u jednom eseju: ‘Što će Harry raditi dok Meghan naganja karijeru glumice po Los Angelesu? Hodati okolo za njom i nositi joj torbicu?’, a k tome je otvoreno izjavila da je Harry ispranog mozga.

Sve navedeno se dalo dobro naslutiti iz video snimke kojom se Harry javio iz samoizolacije u travnju, a koja je postala iznimno viralna u samo 24 sata od njezinog objavljivanja na YouTubeu. Video je u fanovima diljem svijeta izazvao silne reakcije iz dva razloga. Prvi je taj što se Harry nije javio iz luksuznog interijera u Malibuu u kojem je tad živio s Meghan i Archiejem, već iz doma koji je više nalikovao onom običnog smrtnika. Druga stvar koja je izazvala brojne reakcije fanova bilo je izdanje u kojem se Harry pojavio. Umjesto dotjeranog markantnog muškarca kakvog smo inače imali prilike gledati, dočekao nas je blijedi Harry, raščupane kose i raskopčane majice.

Sada se Harry opet oglasio putem videa i to svega koji tjedan nakon što su se on i Meghan preselili sa sinom u Santa Barbaru, a povodom virtualnog sastanka volonterske akcije Lige američkog nogometa. Iako je tijekom sastanka odgovarao na brojna pitanja, sve je naravno najviše zanimalo kako se Harry snašao u Santa Barbari i kako mu je općenito u Americi, s obzirom na to da je preseljenje u Ameriku bila više Meghanina, a manje Harryjeva ideja. Na opće čudenje svih s obzirom na navedene novinske natpise, Harry je izjavio da uživa u životu u Americi.

‘Jako lako pitanje. Obožavam sve. Fantastično je’, izjavio je mrtav hladan Harry te je dodao kako uživa u obiteljskom životu i pogotovo odgoju sina Archieja te se trenutačno ne zamara poslom jer mu je obitelj na prvom mjestu.

Doduše, kako je Meganina i Harryjeva biografija ‘Finding Freedom’ i dalje strašno aktualna te iznosi detalje koji nikako ne idu u prilog ovome što je Harry rekao, stvarno bi se dalo naslutiti da je gore navedna Angela Levin u pravu, odnosno da je Harry ispranog mozga. Naime, u knjizi piše kako je Harry čitavo desetljeće služio u britanskoj vojsci kao vozač helikoptera prije nego što se vratio na britanski dvor preuzeti svoje kraljevske obaveze. Ta odluka mu je bila jedna od najtežih u životu i zbog nje je jako patio te je konstantno dobivao napadaje panike. No, to nije bilo jedino razdoblje u kojem su ga panični napadaji izjedali.

Definitivno mu je najgore bilo odreći se karijere u britanskoj mornarici koje se pak morao odreći kada je s Meghan abdicirao od kraljevskih dužnosti. Na zadnjem eventu koji su on i Meghan morali odraditi kao članovi britanske kraljevske obitelji dobro se vidjelo da s Harryjem nešto nije u redu jer je na svakoj fotografiji i videu izgledao kao da je izvan sebe. Vidjelo se da teško diše, da njegovi negativni osjećaji izranjaju na površinu, da se pokušava smiriti, ali da mu to ne polazi za rukom, da ga kamere i prisutnost drugih ljudi čine nervoznim i slično, a sada su baš ova ponašanja detaljno opisana u ‘Finding Freedom’.

Inače bi Harryju tijekom napadaja panike, pogotovo ako bi se zajedno našli na nekom događanju, pomagao princ William, no kako William i Harry više ne razgovaraju zbog Meghan, pitamo se tko sad pomaže Harryju i je li uistinu sretan kao što tvrdi ili je ispranog mozga, kao što tvrdi Angela Levin. Jer ako mu je Americi stvarno tako fantastično zašto ga i dalje more napadaji panike i zašto se javnosti uvijek javi raščupan i blijed!?