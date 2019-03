Minea ne pati nakon ljubavnog brodoloma koji je doživjela! Dapače, utjehu je našla u ovom crnom zavodniku!

Autor: Iva Hanzen

Minea, odnosno Renata Končić, kako joj je pravo ime, nakon dugih sedam godina je prekinula s dečkom, bivšim nogometašem Slađanom Ašaninom. Bila je to jedna od najdugovječnijih i najljepših veza na estradi, a Minea je svaku pojedinost te veze strogo čuvala i jedva da je išta otkrivala o njoj. To je samo dokaz koliko su pjevačica i voditeljica i Slađan bili bliski jer slavni parovi često imaju poriv svoju intimu dijeliti s javnosti, kako bi svoju vezu prikazali u što boljem svjetlu. Ovaj par nije to radio, nego se volio u svom miru i tišini. Ipak, nakon toliko godina, odlučili su se razići. Zanimljivo je da par ne osjeća tugu zbog razlaska i čak su medijima rekli da su odlučili krenuti dalje te potražiti sreću s drugim ljudima. Izgleda da je ovaj prekid više pogodio nas nego njih, a netko bi mogao reći i to da Minea ipak ima 41 godinu, a mnogo žena se osjeća usamljeno kada se raziđe s voljenom osobom u tim godinama. Ali ne i Minea.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Love ❤ #poreč #bašnamjelijepo Objavu dijeli Renata Končić Minea (@minea.official) Lis 1, 2016 u 8:43 PDT

Doduše, Minea je zadnji put stavila fotografiju sa Slađanom na svoj Instagram profil 2016. što će reći da stvari duže vrijeme nisu funkcionirale. Kao što smo spomenuli, par uistinu jest skrivao svoju intimu pa je u skladu s tim za očekivati da neće stavljati puno zajedničkih fotografija na Instagram, ali baš da prođe tri godine od zadnje slike, e to je već sumnjivo. No, zato Minea rado stavlja fotografije s drugim muškarcima na Instagram, a jedna nam je posebno zapela za oko. Na njoj se nalazi s plesačem Fabrisom Radinom. ‘Izgazila sam ga na snimanju spota “Čovjek s dva lica”, ali mi očito nije zamjerio 😂💕 S mojim @fabrisradin u Umagu 🤳’, napisala je pjevačica i voditeljica pored fotografije na kojoj snažno grli ovog ljepotana. Inače, fotografija je snimljena u kolovozu 2018., a kako ona i Slađan nisu zajedno već par mjeseci, što su tek sada priznali, moguće da je Minea već u ljeto pronaša novog dečka. Vrijeme će pokazati o kome se točno radi, ali jedno je sigurno – ta Minea je opasna scrolomka kada nakon toliko duge veze ne pusti ni suzu, nego si odmah nađe novog dečka. Da bar mi znamo tako lako preboljeti stare ljubavi.