Meghan ne želi pustiti Harryja iz kuće! Ne da mu da prisustvuje događaju na kojem će biti svi članovi njegove obitelji!

Autor: Iva Hanzen

Iako je, kada se prije koji dan oglasio putem videa povodom virtualnog sastanka volonterske akcije Lige američkog nogometa, princ Harry izjavio da se osjeća fantastično u Americi i da uživa u svom novom životu u Santa Barbari, svima je bilo jasno da Harry ne govori istinu u potpunosti. Naglasio je kako uživa u odgoju sina Archieja, no činjenica je da se stalno piše o tome kako je zapravo nesretan, kako je preseljenje u SAD bila Meghanina ideja, kako nema prijatelje, kako mu nedostaje obitelj, kako ne može naći posao i kako je zapravo u gadnim financijskim problemima, kako konstantno ima napadaje panike zbog koji je prije koji mjesec čak i hospitaliziran, kako se on i Meghan stalno svađaju i to do te mjere da im policija zna pokucati na vrata i slično.

Sada britanski express.co.uk. i američki In Touch Weekly pišu da Harry uistinu jest nesretan i da mu najviše od gore navedenog nedostaje obitelj, što nas iskreno ne čudi jer je zadnji put članove britanske kraljevske obitelji vidio u ožujku kad se preselio s Meghan u Kanadu, nakon čega je uslijedilo preseljenje u Ameriku. U međuvremenu mu je otac princ Charles prebolio koronavirus, a on ga nije uspio posjetiti, kao niti za Dan očeva koji se obilježava u lipnju u Velikoj Britaniji, a o tome da je u potpunosti izgubio kontakt s princom Williamom s kojim je inače bio strašno blizak da i ne govorimo. Suvišno je uopće spominjati i koliko je zasigurno bilo bolno to što se 31. kolovoza obilježavala obljetnica smrti Lady Di, a Harry i William ju prvi put u svom životu nisu obilježili zajedno.

K tome se, kako pišu spomenuti mediji, Harry zaželio ljetnikovca Balmoral, u kojem kraljevska obitelj tradicionalno ljetuje zajedno, no Meghan naravno odbija svaku pomisao na to, iako ih je i kraljica Elizabeta osobno pozvala u Balmoral još u ožujku kada su napuštali Veliku Britaniju. Osim ljetovanja, ovo će ujedno biti prvo okupljanje baš svih članova uže kraljevske obitelji otkako je počela pandemija koronavirusa, a Harryju najviše nedostaje ne samo brat, već i njegova supruga Kate Middleton s kojom je Harry inače bio jako blizak i uvijek ju je zvao starijom sestrom. No, kako Meghan najviše od svih članova britanske kraljevske obitelji ne može smisliti Kate, naravno nije htjela čuti za Balmoral.

Harry je stoga kao i uvijek pristao na ono što Meghan želi, a to je ostati u Santa Barbari i uređivati njihov novi dom. Stoga bismo prije rekli da se Harry u Americi osjeća frustrirano, a ne fantastično.