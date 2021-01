Meghan Markle traži pobjedu u parnici protiv svog oca i to bez suđenja! Ali, drama se zahuktava!

Autor: Iva Hanzen

‘Odluka publikacije da objavi duboko osobna pisma koje je Meghan, britanska vojvotkinja od Sussexa, napisala ocu, predstavlja ‘jednostavnu povredu njezine privatnosti’, rekli su odvjetnici Meghan Markle u utorak na sudu te su zatražili od suca da izda sažetak presude bez potrebe za suđenjem, prenosi Reuters.

Podsjetimo, Meghan tuži izdavača Associated Newspapers nakon što su njihove novine Mail on Sunday, inače sestrinski časopis iznimno čitanog Daily Maila, tiskale izvatke pisma koje je Meghan ručno napisala, a potom i poslala otuđenom ocu Thomasu Markleu u kolovozu 2018. godine.

Sada je Meghanin odvjetnik Justin Rushbrooke zatražio od suca Vrhovnog suda u Londonu da presudi u njezinu korist bez potencijalno neugodnog suđenja. Mail on Sunday, tvrdio on, nema izgleda osvojiti parnicu jer je jasno da je Meghanina privatnost povrijeđena. I Meghan kaže da je objavljivanje pisma od pet stranica, koje se sastojalo od 1250 riječi, zlouporaba privatnih podataka i kršenje njezinih autorskih prava.

Pismo je napisano nakon što se vojvotkinja posvađala s ocem, uoči njezinog blistavog vjenčanja s princom Harryjem u svibnju 2018., a još uvijek je nejasno je li Thomas Markle izostao s vjenčanja svoje kćeri zbog zdravstvenog stanja ili zato što su se on i Meghan posvađali, nakon što je priznao da je surađivao s paparazzima kako bi mogao zaraditi na činjenici da je povezan s Meghan.

Spomenuti list je objavio izvatke pisma u veljači sljedeće godine te svoju akciju opravdavaju time da su upravo oni Markle omogućili da na taj način odgovori na intervjue koje su Meghanini anonimni prijatelji dali američkom časopisu People, a koji je nisu prikazali u pozitivnom svjetlu.









Rushbrooke je rekao sudu kako je Meghanino “intrinzično privatno, osobno i osjetljivo pismo” molilo njezinog oca da prestane razgovarati s novinarima. “Ne tražim ništa drugo osim mira. I to želim i vama”, kaže se u završnoj rečenici koju je pročitao Rushbrooke.

Njezini odvjetnici također su rekli da je objavljivanje ovog pisma trostruki napad na nju, odnosno na njezin privatni život, obiteljski život i onaj javni.

Rushbrooke je rekao i da je Mail on Sunday prekršio kodeks ponašanja prema kojem rade britanske novine, a slučaj je pokrenuo "uznemirujuće pitanje" o tome tko kontrolira sadržaj privatnog pisma. "Je li to pisac pisma ili urednik novina Mail on Sunday?" Rekao je Rushbrooke. "Na to pitanje može biti samo jedan odgovor, a odgovor bi bio isti bez obzira na to je li autorica bila vojvotkinja ili bilo koji drugi građanin: i odgovor je da to nije urednik Mail on Sundaya."









U svoju obranu, list je rekao da je vojvotkinja bila spremna da privatna pitanja postanu javna kada joj je to odgovaralo, primjerice kada je surađivala s autorima njezine i Harryjeve biografije, a imala je i nekoliko “nedosljednih izjava” koje treba objasniti. Odvjetnici lista dodali su da je Meghan očekivala ili namjeravala da pismo postane javno te da svojim ponašanjem ne može nadvladati pravo lista na slobodu izražavanja. “Ovaj je slučaj potpuno neprikladan za sažetak presude i izostanak suđenja. Postoji neizvjesnost u vezi s nizom značajnih pitanja koja se mogu i trebaju istražiti na suđenju kako bi sud mogao imati potpunu sliku”, rekao je pravni tim lista.

Suđenje je trebalo započeti prošlog tjedna, ali je odgođeno do kraja 2021. na Meghanin zahtjev prošle godine zbog povjerljivog razloga. Ako se nastavi , to stvara mogućnost da Thomas Markle na sudu svjedoči protiv svoje kćeri, koju nije vidio otkako su se posvađali prije više od dvije godine.