Meghan Markle ozbiljna o razvodu od Harryja! Već planira izlaziti s drugim muškarcima!

Autor: Iva Hanzen

Iako Meghan Markle još nije službeno reagirala na one natpise koji tvrde da je po drugi put trudna, kao niti na one koji tvrde da pokušava ostati trudna uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje, australski tabloid New Idea uvjeren je da je Meghan ne samo trudna, veći i da želi razvod nakon što se druga beba rodi.

Iako se razvod od Harryja čini kao radikalna i prebrza odluka, činjenica je da Meghan i Harry, pogotovo nakon početka života u Los Angelesu imaju strašne trzavice u braku, a navodno su se grdo znali posvađati i dok su živjeli u Velikoj Britaniji kao pripadnici britanske kraljevske obitelji.

Zato se najnoviji natpisi da će se Meghan pojaviti na Met Gali bez Harryja čine sasvim logičnim. Naime, Meghan je pozvana na jedno od najbitnijh događanja u svijetu mode – Met Galu. Svrha ovog eventa je prikupljanje sredstava u korist Instituta za kostime muzeja Metropolitan Museum of Art u New Yorku, no on je ujedno prilika da se na jednom mjestu okupi krema Hollywooda i to u odjeći najvećih modnih dizajnera na svijetu, o kojoj se obično priča danima nakon samo događaja. Također, biti pozvan na Met Galu i pojaviti se ondje prestavlja stvar prestiža. Ulaznice za event su jako skupe, dok tko će dobiti pozivnicu odlučuje urednica američkog Voguea Anna Wintour, koja je u modnom svijetu, ali i šire dobro poznata kao oštrokonđa pa je doći u njenu milost svakako velika čast i privilegija.

Iako se ovaj event uvijek događa u svibnju, što znači da se održati tek za nešto manje od godinu dana, Meghan već sad zna da na njega želi doći bez Harryja, što samo ide u prilog ideji da ozbiljno planira razvod. Navodno bi na crveni tepih trebala ušetati s urednikom britanskog Voguea Edwardom Enninfulom koji je jako uzbuđen što će se Meghan pojaviti upravo s njim.

Neki kažu da je razlog Harryjevog izostanka s ovog eventa, iako smo sasvim sigurni da je i on dobio pozivnicu, taj što Meghan misli kako joj je bolje pojavljivati se na ovakvim događanjima bez Harrya jer će se tako lakše prometnuti u glavnu zvijezdu Hollywooda, no taj razlog nam se čini jednako tužnim, kao onaj da Meghan na Met Galu planira doći bez Harryja zbog razvoda od njega.