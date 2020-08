Meghan Markle nije u sukobu samo s Kate Middleton, već i s Kateinom sestrom Pippom! Evo zašto Pippa ne podnosi Meghan!

View this post on Instagram

James and Pippa Matthews leave St Mark’s Church on the Englefield Estate in Berkshire following their wedding. || 20th May 2017 ———————————————- #PippaandJames #pippaandjamesmatthews #PippaMiddleton #PippaMatthews #PhilippaMiddleton #Philippamatthews #kateandpippa #pippaandkate #TheMiddletons #Middleton #Middletons #Socialite #RoyalNews #instaroyal #London #JamesMatthews #news#BritishRoyals #BritishRoyal #BritishRoyalty #britishroyalfamily #Royal #Royalty #Royals #RoyalFamily #RoyalNews #instaroyal #TheMonarchy #Monarchy #kensingtonpalace