Meghan Markle na rubu živčanog sloma! Ne izlazi iz kuće, plače i prejeda se! Princ Harry: ‘Osjećam pritisak’

Autor: Iva Hanzen

Princ Harry je nedavno hospitaliziran u psihijatrijskoj ustanovi u blizini Los Angelesa jer je doživio psihički slom, bar ako je vjerovati američkim tabloidima, no čini se da niti njegovoj supruzi Meghan Markle nije lako. Tako tabloid Globe sada tvrdi da Meghan pati od postporođajne depresije, no unatoč tome što ju Harry preklinje da potraži psihijatrijsku pomoć, ona to navodno odbija. Prema Globeu, Meghan samo želi sjediti u svojoj sobi, plakati i prejedati se slatkišima.

Ove informacije iskreno ne čude jer se već punih godinu dana, odnosno od kako je Meghan rodila Archieja, piše o tome kako se ne snalazi u ulozi majke, a možemo samo zamisliti kako se osjeća sada kada se svemu priroda činjenica da ne radi, da ju je kao i sve nas pandemija koronavirusa pogodila na brojne načine, ali i to da njezinu i Harryjevu kuću konstantno oblijeću dronovi za koje neki tvrdi da ih šalju paparazzi, dok je sama Meghan uvjerena kako su u pitanju teroristi.

U svakom slučaju, Meghan više uopće ne želi izlaziti iz kuće, kako zbog depresije s kojom se trenutačno bori, tako i zbog srama od nakupljenih kilograma tijekom proteklih par mjeseci koje su posljedica prejedenja slatkišima. S obzirom na to da su Meghan i Harry posljednji put viđeni u javnosti sredinom travnja kada su dostavljali hranu potrebitima u kućnoj karanteni, izgleda da Meghan zaista ne želi izaći pred oči svojih obožavatelja, ali i onih koji ju od samog starta ne podnose.

Inače, i Harry je prije koji dan priznao da se ne osjeća dobro psihički te je otkrio kako osjeća pritisak zbog činjenice da je svom sinu planirao osigurati bolju budućnost, a to sada nije u stanju. Ovo je priznao u pismu jednoj nevladinoj organizaciji koja je fokusirana na zaštitu okoliša imena ‘African Parks’. U njemu se osvrnuo na trenutna zbivanja u svijetu, konkretno na klimatske promjene, pandemiju koronavirusa i proteste u Americi koji su trenutačno na vrhuncu zbog rasizma koji je i dalje itekako prisutan.

‘Trenutno proživljavamo egzistencijalnu krizu, globalna pandemija sad nas je ‘potresla do srži’ i svijet stavila ‘na čekanje’. U egistencijalnoj krizi stvari su jasne: imamo desetljeće kako bismo promijenili smjer u kojem idemo, inače ćemo ‘zaključati’ svoju sudbinu….U ovoj pandemiji, o kojoj vrlo malo znamo, neki dokazi pokazuju kako je mogući uzrok virusa naše iskorištavanje prirode. Posljedice ovih izazova su jasne, ali ne smijemo dozvoliti da nas paraliziraju. Otkako sam postao otac, osjećam pritisak osigurati djeci budućnost kakvu zaslužuju, budućnost koja im neće biti oduzeta, budućnost punu mogućnosti i prilika. Želim da možemo djeci reći: ‘Da, predvidjeli smo da bi se mogao dogoditi kraj, no uz pomoć divne grupe posvećenih individualaca, učinili smo sve što možemo kako bismo obnovili ekosustav’, objasnio je Harry koji izgleda, koliko god da mu je teško, ipak gaji veću nadu u bolje sutra od svoje supruge.