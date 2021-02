Meghan Markle ipak izbjegla suđenje i suočavanje s otuđenim ocem Thomasom! ‘Svi smo pobijedili’, tvrdi!

Autor: Iva Hanzen

Kako prenosi Page Six, britanski sudac presudio je da je britanski tabloid napao privatnost Meghan Markle kada je objavio njezino emocionalno pismo otuđenom ocu, što znači da se Markle riješila ne samo suđenja koje je toliko htjela odgoditi, već i situacije u kojoj bi se morala suočiti s ocem, a koji bi sigurno svjedočio protiv nje.

Podsjetimo, 39-godišnja vojvotkinja od Sussexa 2019. godine tužila je Associated Newspapers, matičnu tvrtku Daily Maila i Mail on Sundayja, nakon što su objavili dijelove rukom napisane bilješke koju je u kolovozu 2018. godine napisala ocu Thomasu Markleu, nakon što je on odlučio da ne dolazi na njezino vjenčanje s princom Harryjem.

Sudac Vrhovnog suda Mark Warby priklonio se bivšoj američkoj glumici utvrdivši da je „razumno očekivala da će sadržaj pisma ostati privatan. Članci iz Mail on Sundayja ometali su to opravdano očekivanje. “

Warby je presudio da je list kršio njena autorska prava i zloupotrijebio njezine osobne podatke.

Markle je pak rekla: “S ovom sveobuhvatnom pobjedom nad privatnosti i autorskim pravima svi smo pobijedili” Bivša glumica također je rekla da je zahvalna na presudi koja izdavača smatra odgovornim “za njihovu ilegalnu i dehumanizacijsku praksu”.









Suprotno tome, Associated Newspapers rekli su da razmišljaju o tome hoće li se žaliti. Izdavač je dodao da je “vrlo iznenađen sažetkom presude i razočaran što mu se uskraćuje šansa da se svi dokazi saslušaju i testiraju na suđenju”.

Iako je Markle pobijedila u slučaju koji se odnosio na kršenje privatnosti i autorskih prava, sudac je rekao da još uvijek želi utvrditi je li ona jedina autorica pisma s obzirom na optužbe obrane da joj je glasnogovornik pomogao da ga napiše.