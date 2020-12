Meghan Markle bijesna na Kate Middleton zbog njezine uspješne turneje vlakom s princom Williamom! Stručnjaci objašnjavaju zašto je tome tako!

Autor: Iva Hanzen

Uspjeh turneje s kraljevskim vlakom princa Williama i Kate Middleton nije, navodno, dobro sjeo Meghan Markle. Tijekom nedavne rasprave za talkRADIO, voditelj Mike Graham rekao je da je Markle sigurno bila bijesna što vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea dobivaju publicitet za svoj rad, dok ona i Harry dobivaju samo negativne kritike za što god da naprave.

Graham je također rekao da princ Harry nije oženjen s Markle, sigurno ne bi imao ništa protiv da mora nestati s medijskih naslovnica te da bi sigurno bio oduševljen uspjehom princa Williama i Middleton. U konačnici Harry je uvijek i govorio da su mu njegova privatnost i mir na prvom mjestu, a to s Markle očito neće postići. Nažalost, voditelj ne može isto reći za Markle. Rekao je da vojvotkinja od Sussexa obožava medijsku pažnju te da ne može podnijeti da su princ William i Middleton stalno u središtu pozornosti i to najviše one pozitivne.

Markle je, navodno, bila još luđa kad je saznala da su vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea putovali vlakom i upoznali mnogo ljudi tijekom turneje, a svugdje gdje su došli dočekani su oduševljenjem i ljubaznošću, dok Britanci nikad isto nisu pokazali Meghan.

Nakon uspjeha ove turneje, princ William i Middleton i dalje dospijevaju na naslovnice, a to će se izgleda nastaviti narednih tjedana. Graham je rekao da će to Markle još više uznemiriti jer ona želi biti ta koja puni medijske stupce.

Kraljevska komentatorica i biografkinja Angela Levin ponovila je Grahamovu izjavu pohvalivši princa Williama i Middleton kako se ponašaju kao pravi odrasli, zreli ljudi, dok je Harryja i Meghan još prije nazvala razmaženim derištima koji su usredotočeni samo na sebe. Prema njoj Cambridgeovi žele uistinu pomoći ljudima i doprinijeti njihovim životima i profesionalnim uspjesima, dok Markle samo želi uvijek biti u središtu pozornosti te se u biti samo lažno predstavlja kao dobrotvorka.

U međuvremenu, Levin je također rekla da princ Harry izgleda prestravljeno svaki put kad javno govori, jer se čini kao da će ga Markle izgrditi ako nešto krivo napravi.

Kraljevska je biografkinja također rekla da je princ Harry nekad bio ‘tako velik čovjek’ prije nego što je upoznao Markle te je, kao i u mnogim svojim drugim medijskim istupima, ponovila da je imala priliku komunicirati s njim prije mnogo godina i to na izrazito bliskom nivou. Međutim, vojvoda od Sussexa se promijenio posljednjih godina, ističe Levin.

Ovo ide u prilog pisanjima tabloida ovih dana koji tvrde da su se Meghan i Harry od početka držali distancirano od ostatka kraljevske obitelji. Primjerce nedavno je otkriveno da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nisu htjeli da drugi znaju za njihove planove za medeni mjesec. Čak su to skrivali ​​od vlastitog osoblja. Izvor za The Sun je rekao da su jedino kraljica Elizabeta i princ William znali kamo su otišli na medeni mjesec. Međutim, ostali članovi obitelji bili su u potpunosti isključeni iz njihovih planova i priprema. Doduše, isti je izvor također rekao da je za princa Harryja i Markle tada bilo važno da imaju privatnost koja im je potrebna jer je to bio njihov medeni mjesec. Palača Kensington na kraju je otkrila da su Sussexovi proveli 10 dana u osamljenoj vili na privatnom otoku sjeverno od Sejšela. No, kao što vidimo iz svega što je uslijedilo nakon toga – Meghan i Harryju je privatnost zadnja na popisu želja jer inače ne bi tako javno prostituirali svoje privatne živote.