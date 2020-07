Meghan Markle bi mogla roditi blizance, trojke štoviše! Novinari uočili detalj koji to potvrđuje!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što je ženski modni časopis In Style proglasio Meghan Markle službeno trudnom jer je navodno bivša glumica ovu sretnu vijest podijelila s najbližim prijateljima, uslijedile su fotografije na kojima je Meghan po prvi put snimljena u javnosti i to nakon gotovo tri mjeseca izbivanja. Na seriji fotografija koju možete vidjeti niže ako prstom pomičete u desno jasno se vidi da je inače tanašna Meghan itekako dobila na težini i to pogotovo u predjelu trbuha, što čak nije uspjela sakriti široka haljina.

Međutim, sad tabloid New Idea tvrdi da Meghan uopće nije trudna, već da tek planira ostati trudna i to uz pomoć postupka umjetne oplodnje. Naime, oni tvrde da na fotografijama iznad, Meghan u ruci drži hormonske injekcije koje se koriste upravo prilikom postupka umjetne oplodnje te ističu da se u zgradi iz koje je Meghan izlazila nalazi nekoliko ordinacija pa tako i onih koje se bave umjetnom oplodnjom. Doduše, ne zna se koju je točno ordinaciju Meghan posjetila, no New Idea ne sumnja u to da je riječ o onoj koja pomaže ženama da ostanu trudne. Svoju tvrdnju, osim na fotografijama, baziraju i na izjavi doktorice Suzanne Beth Gilberg-Lenz koja je za taj medij rekla kako ona osobno ne bi isključila mogućnost da Meghan traži pomoć pri začeću jer ipak ima već 38 godina te je pod priličnim stresom koji bi svakoj ženi onemogućavao da začne prirodnim putem. Suzanne je također dodala da je moguće kako će Meghan roditi dvojke ili čak trojke jer bilo koji postupak medicinski potpomognute oplodnje povećava vjerojatnost da ista završi s blizancima. ‘Jako je često da žene podvrgnute terapiji hormonskim injekcijama u konačnici rode blizance ili čak trojke’, zaključila je doktorica.